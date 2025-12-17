Απευθείας αεροπορική σύνδεση Σαρλερουά – Βόλος – Ενισχύεται το τουριστικό προφίλ της Θεσσαλίας

Η Θεσσαλία βρέθηκε στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο, με αφορμή την νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση Σαρλερουά – Βόλος, η οποία ενισχύει ουσιαστικά την τουριστική προσβασιμότητα και τη διεθνή εξωστρέφεια της περιοχής.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κας Αναστασίας Αδαμοπούλου, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο και το Γραφείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) για τις χώρες Benelux.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό η Εξοχωτάτη Πρέσβης της Ελλάδος στο Βέλγιο, κα Σοφία Γραμματά, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της νέας αεροπορικής σύνδεσης για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Βελγίου, καθώς και για τη στοχευμένη προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τους συνδιοργανωτές, ενώ τον λόγο έλαβαν επίσης η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Benelux κα Νικολέττα Νικολοπούλου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Χρήστος Γιακουβής, η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και μέλος της Διοίκησης κα Θέκλα Καμμένου και ο Αντιπρόσωπος στη Γερμανία της Αποσταγματοποιίας–Οινοποιίας Κ. Τσιλιλής Α.Ε., κ. Χρήστος Κωτούλας, οι οποίοι αναφέρθηκαν, ο καθένας από τη θέση και το αντικείμενό του, σε ζητήματα τουριστικής προβολής, επιχειρηματικότητας, φιλοξενίας και προώθησης των τοπικών προϊόντων της Θεσσαλίας.

Στην κεντρική της παρουσίαση, η κα Αναστασία Αδαμοπούλου ανέδειξε τη Θεσσαλία ως ολοκληρωμένο προορισμό τεσσάρων εποχών, που συνδυάζει μοναδικά το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την αυθεντική τοπική παράδοση. Όπως επεσήμανε, η Θεσσαλία προσφέρει εμπειρίες πέρα από τα όρια του κλασσικού τουρισμού, απευθυνόμενη σε επισκέπτες που θέλουν να κάνουν εμπειρίες, που αναζητούν αυθεντικότητα και ουσιαστική επαφή με τον τόπο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις θεματικές μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται στην περιοχή, όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία, ο οινοτουρισμός, η γαστρονομία και η γνωριμία με τα τοπικά προϊόντα, οι οποίες συνθέτουν ένα πλούσιο και διαφοροποιημένο τουριστικό μωσαϊκό, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού τόνισε επίσης τη σταθερή προσήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι η Θεσσαλία, με έκταση συγκρίσιμη με εκείνη της Φλάνδρας, συνδυάζει αλπικά τοπία, εύφορες πεδιάδες και παραθαλάσσιες ζώνες, προσφέροντας μοναδική ποικιλομορφία εμπειριών για κάθε εποχή του χρόνου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας εργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία ενός ενιαίου τουριστικού οικοσυστήματος, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της Θεσσαλίας, την αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη και την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη στο σύνολο της Περιφέρειας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ελληνική αποστολή θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλίας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Χρήστο Γιακουβή, τη Διευθύντρια του Επιμελητηρίου Λάρισας κα Αικατερίνη Τσολάκη, την εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και μέλος της Διοίκησης κα Θέκλα Καμμένου, τον Διευθυντή του ξενοδοχείου MAGNES κ. Δημήτρη Τσουτσουλάκη, του Διευθυντή του συνεδριακού κέντρου ProjectZeta κ. Γιώργου Αρβανιτίδη από την Ζαγορά, καθώς και τον Αντιπρόσωπο στη Γερμανία της Αποσταγματοποιίας–Οινοποιίας Κ. Τσιλιλής Α.Ε., κ. Χρήστο Κωτούλα.

Στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, ιδιαίτερη σημασία είχε η συνάντηση εργασίας της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θεσσαλίας και της κας Θέκλα Καμμένου με την κα GeraldineDemaesenner, B2BBusinessDeveloper του Αεροδρομίου Charleroi. Κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τη νέα αεροπορική σύνδεση Charleroi – Βόλος, η οποία πραγματοποιείται μέσω της αεροπορικής εταιρείας Ryanair, καθώς και διερευνήθηκαν δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεροπορικής διασυνδεσιμότητας και της τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας στις αγορές του Βελγίου και της ευρύτερης περιοχής Benelux.

Η κα Αδαμοπούλου ευχαρίστησε θερμά την Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Benelux κα Νικολέττα Νικολοπούλου, την ομάδα της, καθώς και την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο για την άρτια προετοιμασία και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης, επισημαίνοντας τον άριστο συντονισμό και τη γόνιμη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.