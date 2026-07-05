Αρνητικό το Υ.Π.ΕΝ. για αντικατάσταση αμιαντοσκεπών στο Μουζάκι – Τι αναφέρει σε απαντητική επιστολή

Σχετική αλληλογραφία υπήρξε και με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτη Λαμπρινίδη με την απάντηση να μην είναι σε καμία περίπτωση ικανοποιητική και χωρίς να αφήνει περιθώρια να επωμιστεί η πολιτεία κόστος της διαδικασίας.

Θυμίζουμε εδώ πως η Περιφέρεια είχε εκφράσει την πρόθεση να χρηματοδοτήσει την απομάκρυνση των αμιαντοσκεπών, που απαιτεί εξειδικευμένη εργασία, αλλά παρέμενε το πρόβλημα της αντικατάστασης με καινούργιες, λόγω του κόστους που απαιτείται και που δεν μπορούν να επωμισθούν οι κάτοικοι. Το ζητούμενο ήταν να χρηματοδοτηθεί μέρος των απαιτούμενων κονδυλίων από το κράτος ώστε να αντικατασταθούν οι αμιαντοσκεπές.

Στην απαντητική επιστολή του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ημερομηνία 19 Ιουνίου 2026, η προοπτική αυτή δεν εξετάζεται καν αφού επισημαίνεται ότι αφενός «από την κείμενη νομοθεσία δεν απορρέει υποχρέωση για αφαίρεση αμιαντούχων υλικών, εφόσον αυτά είναι σε καλή κατάσταση» αφετέρου ότι «Εφόσον προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης και απομάκρυνσής τους, ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος τους υποχρεούται να μεριμνήσει αμελλητί για τη σύννομη και ασφαλή απομάκρυνση των αποβλήτων από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων με τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά».

Βεβαίως η αναφορά στη νομολογία δεν εμπίπτει στις πολιτικές διαστάσεις του θέματος αλλά και η ηγεσία του υπουργείου, παρά τις συνεχείς οχλήσεις, δεν έχει δείξει ανάλογη διάθεση.

Ο κ. Λαμπρινίδης, με τον οποίο επικοινώνησε το KarditsaLive.Net, τόνισε πως από την Περιφέρεια δεν εγκαταλείπεται το θέμα και πως στο προσεχές διάστημα θα επιδιωχθεί νέα συνάντηση του Περιφερειάρχη με τους κατοίκους της περιοχής και τον Δήμο, προκειμένου να εξεταστούν δεδομένα και εναλλακτικές.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης, με τον οποίο επίσης επικοινωνήσαμε, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αδυναμία εξεύρεσης λύσης και την έλλειψη προθυμίας να αναζητηθεί. Μάλιστα μας ενημέρωσε πως πρότεινε να υπάρξει μέριμνα αλλαγής στεγών από αμίαντο μέσω του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», ώστε να επιδοτηθεί μέρος του κόστους για τη νέα στέγη, που όμως δεν εισακούσθηκε.

Πηγή: karditsalivenet.gr







