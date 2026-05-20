Αυτοκινητόδρομος Ε65: Στο 95% η πρόοδος των έργων στο τμήμα Καλαμπάκα-Εγνατία Οδός (βίντεο)

Στην τελική ευθεία έχουν μπει πλέον οι εργασίες για την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, με την κατασκευαστική πρόοδο να φτάνει το 95%, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Κεντρικής Οδού.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ, έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δις ευρώ περίπου.

Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Σήμερα σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας.

Υπό κατασκευή, βρίσκονται τα τελευταία 46 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου, στο Βόρειο Τμήμα, που ξεκινούν από τον Α/Κ Καλαμπάκας και θα φθάνουν έως και την Εγνατία Οδό δυτικά των Γρεβενών και πρόκειται να δοθούν σε κυκλοφορία το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Απριλίου 2026, η κατασκευαστική πρόοδος του βόρειου τμήματος, βρίσκεται στο 95,01%.

Πιο αναλυτικά:

Σήραγγες: 99,92%

Γέφυρες: 99,54%

Ασφαλτικά: 85,57%

Χωματουργικά: 99,84%

Ακολουθεί το πιο πρόσφατο βίντεο (Απρίλιος 2026) από την πρόοδο των εργασιών:

