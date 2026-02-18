Βιολάντα – Ανακοίνωση 256 εργαζομένων: “Ο ιδιοκτήτης ήταν δίπλα μας, όχι μόνο ως εργοδότης”

Τη στήριξή τους στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα εκφράζουν οι 256 εργαζόμενοι της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/2).

Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι της Βιολάντα αναφέρονται στον εργοδότη τους, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες. Όπως τονίζουν, «η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε».

«Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του», προσθέτουν οι εργαζόμενοι, υπογραμμίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που, όπως λένε, έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην επιχείρηση.

Ανακοίνωση εργαζομένων Βιολάντα

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους.

Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές.

Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον.

Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε.

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του.

Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια.

Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ.

Τρίκαλα 17.02.2026».