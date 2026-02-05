Βιολάντα: Βίντεο από το “σημείο μηδέν” της διαρροής

Στο επίκεντρο των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τέθηκε σήμερα το δίκτυο προπανίου του εργοστασίου Βιολάντα που συνδέεται με τη φονική έκρηξη στη μονάδα των Τρικάλων.

Επιθεωρητές και ειδικοί της ΔΑΕΕ, από κοινού με συνεργεία της Περιφέρειας, εντόπισαν το ακριβές σημείο από όπου έγινε η διαρροή προπανίου, το οποίο συσσωρευόταν στο αδήλωτο υπόγειο της επιχείρησης.

Στον συγκεκριμένο χώρο λειτουργούσε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε δημιούργησε σπινθήρα, με αποτέλεσμα το προπάνιο να εκραγεί, οδηγώντας στον θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Η ΔΑΕΕ θα συνεχίσει και την Παρασκευή τις εργασίες στα συντρίμμια, προκειμένου να αφαιρεθεί το τμήμα του δικτύου που φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τη διαρροή.

kathimerini.gr