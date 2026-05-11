Βιολάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γενικός διευθυντής – Έρχονται νέες διώξεις

Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου τέσσερις ώρες η απολογία του γενικού διευθυντή για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες στη μπισκοτοβιομηχανία ”Βιολάντα”.

Με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την απόφαση, ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, να εμφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων υποστηρίζουν ότι προκύπτουν ενδείξεις για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, στοιχείο που – όπως αναφέρουν – θα έπρεπε να οδηγήσει σε διαφορετική απόφαση από τις δικαστικές αρχές.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας “το δικαστήριο σήμερα αποφάσισε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση του εγκλήματος, της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία έκρηξη προέκυψαν θάνατοι, στο πρόσωπο του γενικού διευθυντή του εργοστασίου, και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.”.

Ο κ. Πατούνας ανέφερε, επίσης, ότι “τις επόμενες εβδομάδες αναμένουμε να κληθούνε κι οι υπόλοιποι αυτουργοί και συνεργοί στην τέλεση αυτού του φοβερού εγκλήματος , να τους αποδοθούν οι κατηγορίες και συγκεκριμένα μηχανικοί που υπόγραψαν τις υπεύθυνες δηλώσεις, τις διάφορες μελέτες, αλλά και υπάλληλοι οι οποίοι όφειλαν να προβούν στις κατά περιόδους αυτοψίες και ελέγχους, όπως επίσης κάναν αυτοψίες και ελέγχους και δεν είδαν αυτά που έπρεπε να δουν”.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο “τα διαδιδόμενα από την εργοδοσία περι δήθεν σκέπης προς τις οικογένειες των κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους ,περί δήθεν καταβολών και περί δήθεν φροντίδας είναι αναληθή και παραπλανητικά. Τα δικαστήρια πολιτικά, αστικά και ποινικά θα γίνουν κανονικά” .

Συγγενείς των θυμάτων, που βρέθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων, ο γενικός διευθυντής είχε ενημερωθεί για προβλήματα και καταγγελίες, χωρίς – όπως λένε – να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτραπεί η τραγωδία.

Σε ότι αφορά τον ιδιοκτήτη της βιομηχανίας παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε απορρίφθηκε από τις Αρχές. Ωστόσο, έχει υποβάλει και δεύτερο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, επιδιώκοντας -σύμφωνα με πληροφορίες- την έξοδό του από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους.

Ευάγγελος Μητρούσιας (ertnews.gr)