Βιολάντα: Κλείνει προσωρινά το εργοστάσιο “Vitafree”

Κλείνει ξαφνικά το εργοστάσιο «VitaFree» που ανήκει στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από σήμερα, Δευτέρα, θα παραμείνει κλειστό και το δεύτερο εργοστάσιο που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας, λόγω τεχνικών εργασιών.

Σε ανακοίνωση της «VitaFree» αναφέρεται: «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Σημειώνεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα θα οδηγηθεί την Τρίτη στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για το δυστύχημα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του και τη σύλληψή του.