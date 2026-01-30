Βιολάντα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο “αντίο” στην Ελένη Κατσαρού

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Τρίκαλα, η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, μιας εκ των πέντε εργαζομένων που έχασαν την ζωή τους κατά την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο “Βιολάντα”.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι κατέκλυσαν τον ναό, σε μια πάνδημη παρουσία που μαρτυρούσε τη θλίψη της τοπικής κοινωνίας για την άδικη απώλειά της.

Τραγικές φιγούρες οι άνθρωποι της οικογένειάς της, που αποχαιρέτησαν την αγαπημένη τους Ελένη, η οποία έφυγε τόσο πρόωρα και τόσο άδικα από τη ζωή.

INTIME

INTIME

INTIME

Σημειώνεται πως σήμερα αναμένεται να τελεστεί και η κηδείας της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, με τους δικούς της ανθρώπους να της αποχαιρετούν στις 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων.

Χθες γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος για τις άλλες τρεις γυναίκες, την Σταυρούλα Μπουκουβάλα, την Αναστασία Νάσιου και την Αγάπη Μπουνόβα που άφησαν την τελευταία τους πνοή στον τόπο της τραγωδίας.

(*) φωτογραφίες intime

news247.gr