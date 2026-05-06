Βραβεύονται οι μαθητές που συμμετείχαν στον Πανθεσσαλικό Μαθητικό Διαγωνισμό “Νέοι και Διαδίκτυο – Συμπερίληψη και Ευθύνη”

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Πανθεσσαλικός Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Νέοι και Διαδίκτυο – Συμπερίληψη και Ευθύνη», μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν στους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄ τάξης των Λυκείων της Θεσσαλίας και είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σχετικά με την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και τη δημιουργική έκφραση μέσα από την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.

Η ανταπόκριση των σχολικών μονάδων υπήρξε ιδιαίτερα θετική, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο ευαισθησίας, δημιουργικότητας και ομαδικότητας των μαθητών και μαθητριών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συνολικά συμμετείχαν 22 μαθητικές ομάδες από όλη τη Θεσσαλία, εκ των οποίων 8 από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 4 από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, 5 από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και 5 από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και της διαδικτυακής ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 2.300 μαθητές, αναδείχθηκαν ως νικήτριες ομάδες ανά Περιφερειακή Ενότητα οι εξής:

• Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας: 6ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας – Τμήμα Β4

• Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων: Ημερήσιο Γυμνάσιο – Λ.Τ. Αλοννήσου Μαγνησίας

• Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων: 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης» – Τμήμα Β1

• Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας: Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Παλαμά Καρδίτσας – Τμήμα Β2

Κάθε ομάδα θα λάβει για λογαριασμό του σχολείου της που εκπροσωπεί, χρηματικό βραβείο ύψους 3.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων της πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του αντίστοιχου Τμήματος, επιβραβεύοντας τη συλλογική προσπάθεια και τη δημιουργικότητα των μαθητών.

Η τελετή παρουσίασης των video και απονομής των βραβείων στις νικήτριες ομάδες θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 10:30 π.μ., στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, με την υποστήριξη της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα.

Στην ίδια εκδήλωση θα απονεμηθεί τιμητική πλακέτα και θα δοθεί χρηματικό βραβείο 1.000 ευρώ στο Ειδικό Σχολείο της Λάρισας που συμμετείχε στον διαγωνισμό, ως αναγνώριση της ιδιαίτερα σημαντικής συμβολής του στην προώθηση των αξιών της συμπερίληψης, της ισότιμης συμμετοχής και της εκπαιδευτικής δημιουργικότητας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Γ. Αναστασίου, δήλωσε: “Η συμμετοχή και το περιεχόμενο των βίντεο που δημιούργησαν οι ομάδες των μαθητών της Β’ λυκείου από τις 4 Π.Ε. της Θεσσαλίας αποδεικνύει ότι η νέα γενιά μπορεί και θέλει να αξιοποιήσει το διαδίκτυο με δημιουργικότητα και σεβασμό στη διαφορετικότητα στέλνοντας το μήνυμα της υπεύθυνης χρήσης του προς όλους Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν τον ψηφιακό γραμματισμό και καλλιεργούν αξίες όπως η συμπερίληψη και η συνεργασία, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για το μέλλον των παιδιών και της κοινωνίας μας. Ο εθισμός των νέων στο διαδίκτυο αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Πρόκειται για κορυφαίο ζήτημα το οποίο απαιτεί συνέργειες σε όλα τα επίπεδα. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, ολοκληρώνουμε με τον Μαθητικό Διαγωνισμό, την ολιστική προσπάθεια στο ζήτημα που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν με τις Ημερίδες για τον εθισμό των νέων στο διαδίκτυο, στις 4 Θεσσαλικές πρωτεύουσες, τη δημιουργία του Κέντρου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Θεσσαλίας που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία από τον περασμένο Οκτώβριο και τη δωρεάν χορήγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, σχολεία, στο Ορφανοτροφείο του Βόλου και σε κοινωνικές δομές. Ελπίζω η επιτυχία του μαθητικού μας διαγωνισμού να είναι η αρχή ενός νέου θεσμού που θα καθιερωθεί στην Περιφέρειά μας με την στήριξη όχι μόνον της Περιφερειακής Αρχής και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής μας που στήριξε ουσιαστικά την πρωτοβουλία μας και την προσπάθεια των παιδιών. Ευχαριστώ τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν για τη υποστήριξη και καθοδήγηση τους, το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας για την συμβολή της στην εξέλιξη του Διαγωνισμού, κυρίως όμως, τα παιδιά που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και εκείνα που ψήφισαν για τα καλύτερα video των συμμαθητών τους. Ευχαριστώ θερμά και τις σημαντικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία μας και υποστήριξαν στην πράξη τα χρηματικά βραβεία του διαγωνισμού μας, ο οποίος ελπίζω, όπως είπα και προηγουμένως ότι μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμό.”

Τα χρηματικά βραβεία του Διαγωνισμού χορήγησαν οι εξής: Θεόνη- Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Metlen Energy & Metals | M Technologies, ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ, Χαλυβουργία Ελλάδος και ΣΑΕΚ Δήμητρα Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.