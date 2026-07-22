Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: Μέτρα προστασίας από τον επερχόμενο  καύσωνα

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επικρατήσουν σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος που αναμένονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Με αφορμή λοιπόν τον επερχόμενο καύσωνα που αναμένεται σήμερα Τετάρτη στην Περιφέρειά μας, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας συνιστά στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αποφεύγοντας την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο. Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και για όσους εργάζονται ή εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Oι κλιματιζόμενες αίθουσες που θα βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι:

Για την ΠΕ Καρδίτσας: Κουμουνδούρου 29 , 1ος όροφος ,τηλέφωνο: 2413511101, έως τις 9 μ.μ..

Για την ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Αίθουσα Περιφερειακής Επιτροπής, ισόγειο, τηλέφωνο: 2413506100, έως τις 9 μ.μ..

Καλλισθένους & Θεοφράστου, αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, ισόγειο, τηλέφωνο: 2413511101, έως τις 9 μ.μ..

Για την ΠΕ Μαγνησίας & Β. Σποράδων: Ελ. Βενιζέλου & Αναλήψεως ,είσοδος διοικητηρίου, τηλέφωνο: 2421352405, έως τις 9 μ.μ..

Για την ΠΕ Τρικάλων Βασ. Τσιτσάνη 31, Τρίκαλα, ισόγειο, τηλέφωνο: 2431027445, 2431027938, έως τις 9 μ.μ..