Δημιουργία Παιδοψυχιατρικής Κλινικής δυναμικότητας 5 κλινών στο Γενικό Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού σχεδιασμού της 5ης Υ.ΠΕ. για την ανάπτυξη Νέων Δομών Ψυχικής Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατατέθηκε η πρόταση της 5ης Υ.ΠΕ., για την δημιουργία Παιδοψυχιατρικής Κλινικής δυναμικότητας πέντε (5) κλινών για τη νοσηλεία Παιδιών και Εφήβων στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η υλοποίηση της νέας δομής εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και πραγματοποιείται κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη μετά από εισήγηση της 5ης Υ.ΠΕ.. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΣΠΑ), ετήσιου προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ.

Η ανάπτυξη της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, η όποια να σημειωθεί ότι είναι η μοναδική σε όλη την 5η Υ.ΠΕ., αναδεικνύει την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ από την 5η Υ.ΠΕ. για την ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δομών Ψυχικής Υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των διακομιδών περιστατικών σε άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες, εξασφαλίζοντας την παροχή υπηρεσιών πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας των ωφελούμενων και των οικογενειών τους.

Η δημιουργία της νέας Δομής θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξατομικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Παιδιών και των Εφήβων, ενώ παράλληλα θα παρέχει υποστήριξη, συμβουλευτική και ενδυνάμωση των οικογενειών τους, μέσα σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και οργανωμένο θεραπευτικό περιβάλλον.

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει έμπρακτα και να επενδύει στην ανάπτυξη ποιοτικών και προσβάσιμων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με στόχο την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των παιδιών και των οικογενειών τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας.