Δημιουργείται μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος κοντά στον Λόγγο – Συνεργασία των δήμων Τρικάλων και Καρδίτσας

Εγκατάσταση ηλιακής ξήρανσης ιλύος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων(ΕΕΛ) των Δήμων Τρικκαίων, Καρδίτσας, Μουζακίου, Αργιθέας, Πύλης και Φαρκαδόνας, πρόκειται να δημιουργηθεί κοντά στον οικισμό Λόγγο της Π.Ε. Τρικάλων.

Για το λόγο αυτό προχωρά διαδημοτική συνεργασία της ΔΕΥΑ Τρικάλων, με τις ΔΕΥΑ Καρδίτσας, Μουζακίου, Πύλης, Φαρκαδόνας και του Δήμου Αργιθέας, την οποία θα κληθούν να επικυρώσουν τα αρμόδια όργανα με την Δημοτική Επιτροπή Αργιθέας, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζουν την Πέμπτη 25 Ιουνίου να το έχουν ως θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η έκταση της νέας μονάδας επεξεργασίας είναι 19 στρέμματα με τον απαιτούμενο χώρο να είναι 16 στρέμματα, ένα χιλιόμετρο νότια του οικισμού που προείπαμε και κοντά στα χωρικά όρια των Π.Ε. Καρδίτσας και Τρικάλων.

Ο σχεδιασμός που υπάρχει μιλά για διάθεση προς επεξεργασία 9.000 τόνων, ανά έτος, αφυδατωμένης ιλύος με περιεκτικότητα σε στερεά της τάξης του 20% από την ΔΕΥΑ Τρικάλων, 9.000 τόνων, ανά έτος, αφυδατωμένης ιλύος με περιεκτικότητα σε στερεά της τάξης του 18% από την ΔΕΥΑ Καρδίτσας και συνολικά από τις ΕΕΛ των έξι Δήμων 20.000 τόνους ανά έτος με μέση συγκέντρωση στερεών της τάξης του 19%.

Στόχος όλων αυτών είναι να επιτευχθεί περιβαλλοντικά ασφαλής και οιο0νομικά βιώσιμη διαχείριση της παραγόμενης ιλύος, με μείωση λειτουργικού κόστους για τις ΕΕΛ και βελτίωση περιβαλλοντικής απόδοσης.

Π.Κ. Karditsalive.net

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