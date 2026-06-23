Διεθνής διάκριση για 30 καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σημαντική διεθνή αναγνώριση της ερευνητικής του αριστείας καταγράφει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς 30 επιστήμονές του περιλαμβάνονται στη λίστα World’s Best Scientists 2026 του Research.com, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Η παρουσία των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη διεθνή κατάταξη αντιστοιχεί συνολικά σε 33 καταχωρίσεις ανά επιστημονικό πεδίο, καθώς τρεις από τους επιστήμονες του Ιδρύματος διακρίνονται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, ο Σπυρίδων Πετρόπουλος περιλαμβάνεται στα πεδία Plant Science and Agronomy και Ecology and Evolution, ο Γεράσιμος Ποταμιάνος στα πεδία Computer Science και Electronics and Electrical Engineering, και ο Κωνσταντίνος Κορμάς στα πεδία Ecology and Evolution και Earth Science.

Η λίστα του Research.com αναδεικνύει επιστήμονες με σημαντική διεθνή ερευνητική απήχηση, με βάση βιβλιομετρικά δεδομένα και δείκτες επίδρασης του επιστημονικού τους έργου. Σύμφωνα με την επισκόπηση της πλατφόρμας για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οι ερευνητές που εμφανίζονται στη σχετική κατάταξη συγκεντρώνουν συνολικά περισσότερες από 6.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις και περισσότερες από 250.000 αναφορές, αποτυπώνοντας την ισχυρή διεθνή απήχηση του ερευνητικού έργου που συνδέεται με το Ίδρυμα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε επίπεδο επιστημονικών πεδίων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Research.com το Ίδρυμα κατατάσσεται 2ο στην Ελλάδα στα πεδία Psychology, Plant Science and Agronomy, Economics and Finance και Immunology.

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που περιλαμβάνονται στη λίστα ανά επιστημονικό πεδίο είναι οι εξής:

Biology and Biochemistry: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Ηλίας Ζιντζαράς, Γεώργιος Σίμος, Δημήτριος Κουρέτας.

Psychology: Γιάννης Θεοδωράκης, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Μάριος Γούδας, Αντώνης Χατζηγεωργιάδης.

Plant Science and Agronomy: Χρήστος Αθανασίου, Σπυρίδων Πετρόπουλος, Καλλιόπη Παπαδοπούλου.

Chemistry: Παναγιώτης Τσιακάρας, Δημήτρης Μακρής.

Computer Science: Ελπινίκη Παπαγεωργίου, Γεράσιμος Ποταμιάνος, Δημήτριος Κατσαρός.

Ecology and Evolution: Σπυρίδων Πετρόπουλος, Νίκος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Κορμάς.

Economics and Finance: Γεώργιος Χάλκος, Νικόλαος Τζερεμές, Χρήστος Κόλλιας.

Electronics and Electrical Engineering: Θεόδωρος Τσιφτσής, Γεράσιμος Ποταμιάνος.

Engineering and Technology: Κώστας Παπαδημητρίου, Δημήτρης Ιακωβίδης.

Medicine: Ιωάννης Κουτεντάκης.

Mechanical and Aerospace Engineering: Ιωάννης Κεχαγιάς, Σπύρος Καραμάνος.

Immunology: Δημήτριος Μπόγδανος.

Environmental Sciences: Κωνσταντίνος Κίττας.

Animal Science and Veterinary: Γεώργιος Φθενάκης.

Earth Science: Κωνσταντίνος Κορμάς.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σταθερή συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου, καθώς και την αναγνωρισιμότητα του ερευνητικού έργου των μελών του στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δυναμική του Ιδρύματος σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, από τις επιστήμες ζωής, τη γεωπονία και το περιβάλλον έως την τεχνολογία, την ιατρική, τις οικονομικές επιστήμες και τη μηχανική.