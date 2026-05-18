Διεθνής Διαγωνισμός Ρομποτικής στον Βόλο

Μία σημαντική διεθνής διοργάνωση εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής θα φιλοξενήσει η πόλη του Βόλου με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας το διήμερο 27 και 28 Ιουνίου.

Ο διεθνής διαγωνισμός “Robotex” αναμένεται να προσελκύσει 100 ομάδες (αποτελούμενες από 3-5 άτομα) με τους συνοδούς τους επισκέπτες στην περιοχή. Η διοργάνωση που γίνεται σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Χωροταξίας, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αίθουσα συνεδριάσεων «Μαρί Νοέλ Ντυκέν», παρουσιάστηκαν οι στόχοι και η σημασία της μεγάλης διοργάνωσης για την περιοχή. Όπως τόνισε ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Εξυπηρέτησης Πολιτών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδύσεων Γιάννης Αναστασίου, η Robotex θα αποτελέσει μια πραγματική γιορτή της τεχνολογίας, της στρατηγικής και της μηχανικής αριστείας, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακά αγωνίσματα μάχης και πάλης ρομπότ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία και την εξωστρέφεια της πόλης, καθώς η παρουσία περισσότερων από 1.000 επισκεπτών στην πόλη του Βόλου, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομία της πόλης.

Ο ιδρυτής του Ελληνικού Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (HERO), Κωνσταντίνος Τσίχλας, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική διοργάνωση που θα συμβάλει στην ανάδειξη του Βόλου ως σημείου αναφοράς στον χώρο της ρομποτικής.

Όπως σημειώθηκε, ο απώτερος στόχος είναι η Μαγνησία και συνολικά η Θεσσαλία να αποκτήσουν θέση στον παγκόσμιο χάρτη της Ρομποτικής και να είναι ο εν λόγω διαγωνισμός η αρχή και άλλων μεγάλων διεθνών διαγωνισμών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καλλιώρας ευχαρίστησε την Περιφέρεια για την συνεργασία επισημαίνοντας ότι ο εν λόγω Περιφερειακός Διεθνής Διαγωνισμός Ρομποτικής είναι πολύ ένα πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο είναι σημαντικό που διοργανώνεται στους χώρους του Πανεπιστημίου το οποίο ανταποκρίνεται με θέρμη ως προς την επιτυχή του κατάληξη, καθώς παράλληλα συμβάλει στην τουριστική εικόνα και την τοπική οικονομία.

Ο εκπρόσωπος της Πολυτεχνικής Σχολής καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αμπουντόρος ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την πρωτοβουλία. Επισήμανε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Πολυτεχνική Σχολή του Π.Θ, καθώς πέραν όλων των άλλων ωφελειών δίνει την δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής των μαθητικών και φοιτητικών ομάδων του Βόλου και της Θεσσαλίας στον Διεθνή Διαγωνισμό. Μάλιστα, τόνισε πως οι ρομποτικές ομάδες Κένταυρος, Ερμής, Star Baund του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα δώσουν το παρόν στον διαγωνισμό.