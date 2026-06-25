Διεθνής προβολή για τα θεσσαλικά τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα στο Παρίσι

Με επιτυχία συμμετείχε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη διεθνή έκθεση τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων «Salon du Fromage et des Produits Laitiers 2026», που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προβολή των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής.

Με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας η Περιφέρεια συμμετείχε για πρώτη φορά με δικό της περίπτερο, αποτελώντας τη μοναδική ελληνική εκπροσώπηση με αυτόνομη παρουσία στη διοργάνωση. Ξεχωριστή απήχηση είχε η εκδήλωση γευσιγνωσίας που διοργανώθηκε στο χώρο της έκθεσης, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν θεσσαλικά τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα μέσα από δημιουργικές γαστρονομικές προτάσεις του σεφ Δημήτρη Θεολόγου, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική ταυτότητα και την ποιότητα της θεσσαλικής παραγωγής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας Δρ. Δημήτριος Σταυρίδης, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δρ. Μαρία Κλεισιάρη, Διευθύντρια Αγροτικής Οικονομίας και Κωνσταντίνος Μουλάς, Γεωπόνος Τμήματος Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟ Π.Ε. Λάρισας, υποστήριξαν ενεργά τη συμμετοχή της Περιφέρειας, προβάλλοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των θεσσαλικών τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων και αναδεικνύοντας τη δυναμική του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής. Παράλληλα, ενημέρωσαν επαγγελματίες και επισκέπτες για τη θεσσαλική παραγωγή και συνέβαλαν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και των προοπτικών ανάπτυξης των θεσσαλικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Το περίπτερο της Περιφέρειας επισκέφθηκαν τα στελέχη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Γαλλία η κ. Ανδρονίκη Λιακόπουλου, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Προϊσταμένη του Γραφείου, ο κ. Δημήτριος Θωμόπουλος, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, καθώς και οι κ.κ. Χρυσάνθη Λεβέντη, Βανέσσα Σουλάνδρου και Αθήνα Βασιλειάδου, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις προσπάθειες περαιτέρω ανάπτυξης της παρουσίας των θεσσαλικών προϊόντων στη γαλλική αγορά.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρης Τσέτσιλας τόνισε:

«Η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεθνή έκθεση τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων ‘Salon du Fromage et des Produits Laitiers 2026’ αποτελεί μία στοχευμένη δράση εξωστρέφειας και προβολής των θεσσαλικών προϊόντων μας επενδύοντας στην ποιότητα, στη γαστρονομική ταυτότητα και στη διεθνή παρουσία της θεσσαλικής παραγωγής. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει σταθερά τις δράσεις διεθνούς προβολής και στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.»