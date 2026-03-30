Διπλή τραγωδία στον Βόλο – Τρία παιδιά έχασαν και τους δύο γονείς μέσα σε λίγες ώρες

Μια βαθιά συγκλονιστική ιστορία εκτυλίσσεται στον Βόλο, αφήνοντας πίσω της ανείπωτο πόνο. Τρία παιδιά βρίσκονται ξαφνικά χωρίς γονείς, μετά τον αιφνίδιο χαμό και των δύο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Η 54χρονη Αφεντούλα Ξάφη Κασάπογλου έφυγε από τη ζωή και αποχαιρετήθηκε από τους δικούς της ανθρώπους μόλις την προηγούμενη ημέρα. Πριν καν προλάβει να καταλαγιάσει η θλίψη, ο σύζυγός της, Δημήτρης Κασάπογλου, επίσης 54 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι τους το επόμενο πρωί. Όλα δείχνουν πως δεν άντεξε την απώλεια της συντρόφου του, με την οποία μοιράστηκαν τη ζωή και την οικογένειά τους.

Τα τρία παιδιά της οικογένειας Κασάπογλου έχασαν και τους δύο γονείς τους σχεδόν ταυτόχρονα, ενώ συγγενείς και κοντινοί άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό τους αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η τελετή αποχαιρετισμού για τον Δημήτρη Κασάπογλου θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα στον ίδιο ναό όπου αποχαιρετήθηκε και η σύζυγός του, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 11:30 το πρωί, στον ιερό ναό Ευαγγελίστριας στη Νέα Ιωνία.

e-thessalia.gr