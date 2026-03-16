Δυναμική συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη FOOD EXPO 2026

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε δυναμικά στη FOOD EXPO 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μία από τις σημαντικότερες διεθνώς, που πραγματοποιήθηκε από 14 έως 16 Μαρτίου στην Αθήνα, υποστηρίζοντας – σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια – τη συμμετοχή 51 εκθετών από τη Θεσσαλία.

Με δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από περισσότερες από 80 χώρες και με ισχυρή παρουσία της περιοχής μας, η Περιφερειακή Αρχή του κ. Δημήτρη Κουρέτα στηρίζει έμπρακτα τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων στη φετινή FOOD EXPO 2026, έναν κορυφαίο θεσμό που αποτελεί σημείο συνάντησης της παγκόσμιας αγοράς τροφίμων.

Τα περίπτερα των επιχειρήσεων της περιοχής μας επισκέφθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρας, ο Υφυπουργός κ. Κέλλας και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημ. Τσέτσιλας, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις θεσσαλικές επιχειρήσεις και στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού τομέα.

«Η αγροδιατροφή αποτελεί ίσως τον πιο δυναμικό τομέα του τόπου μας. Συνδέει την πρωτογενή παραγωγή με τη μεταποίηση, τη γαστρονομία, τον τουρισμό και φυσικά τις εξαγωγές, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και ισχυρό παραγωγικό οικοσύστημα.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των προϊόντων της Θεσσαλίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της πολιτικής της Περιφέρειας. Στόχος η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής μας η περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας των προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές» ανέφερε ο Δημ. Τσέτσιλας.