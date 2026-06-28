Δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στον Βόλο

Συνελήφθησαν, δύο ημεδαποί στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συγκεκριμένα:

63χρονος, χθες (27-06-2026) το απόγευμα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου, διότι κατείχε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -3,06- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε &

38χρονος, σήμερα (28-06-2026) τις μεταμεσονύκτιες ώρες, από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους -0,70- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.