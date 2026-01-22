Δύσκολες ώρες στα χιόνια για 6 εκδρομείς στα ορεινά του Δήμου Πύλης

Αίσια έκβαση είχε η περιπέτεια που βίωσαν έξι άτομα, αναμεσά τους και ένα ανήλικο παιδί, ύστερα από επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο χιονισμένο τοπίο του ορεινού Δήμου Πύλης.

Συγκεκριμένα ένα ζευγάρι με το ανήλικο τέκνο που επέβαιναν σε ένα δικό τους ΙΧ, και άλλα τρία άτομα σε έτερο ΙΧ, την περασμένη Τρίτη από την Βλάχα με κατεύθυνση τα Στουρναραίικα, ξεκίνησαν να απολαύσουν το χιονισμένο τοπίο, μέσω του υφιστάμενου δασικού δρόμου, που ενώνει τις δύο Κοινότητες.

Κατά την διάρκεια της διαδρομής η χιονόπτωση ήταν τόσο ισχυρή, που καθήλωσε τα δύο ΙΧ στην περιοχή “Διάσελο” κοντά στον αυχένα, για όσους γνωρίζουν καλά την περιοχή, απ’ όπου δεν μπορούσαν να μετακινηθούν ούτε προς τα εμπρός, ούτε προς τα πίσω.

Μέσω του 112 έδωσαν σήμα κινδύνου στη 1:00 τα ξημερώματα και για την διάσωσή τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του ΠΚ Πύλης, με επικεφαλής τον Προϊστάμενο κ. Γεωρ. Καραχάλιο και την συνδρομή ειδικού μηχανήματος του Δ. Πύλης, τύπου JCB, να να ανοίγει δρόμο μέσα στο πυκνό χιόνι, που το ύψος του έφτανε τα 80 εκατοστά, κατάφεραν μετά από τέσσερις ώρες πάλης με τον χιονιά, να τους βρουν και να τους απεγκλωβίσουν, βγάζοντάς τους σώους στην κεντρική οδό στα Στουρναραίικα.

pylinews.gr