Εκατοντάδες μαθητές στο “Open Day Εθελοντισμού” της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Με εντυπωσιακή συμμετοχή από πλευράς μαθητών διεξήχθη σήμερα το πρωί, στο προαύλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα, το «Open Day Εθελοντισμού», η δράση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Αντιπεριφέρεια Εθελοντισμού και Πρόνοιας & Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας – στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού.

Περισσότεροι από 800 μαθητές από σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο, τον εξοπλισμό και τους ανθρώπους Εθελοντικών Ομάδων της Πολιτικής Προστασίας στη Θεσσαλία, που λειτουργούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

«Αν μπορέσουμε και προσελκύσουμε κάποια από αυτά τα παιδιά στον εθελοντισμό θα είναι μεγάλη επιτυχία και αυτός είναι ο σκοπός τέτοιων δράσεων» τόνισε υποδεχόμενος τους μαθητές ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, που συνοδευόταν από την Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Πρόνοιας, Ανδριάνα Κομήτσα, τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, Δημήτρη Μπίκο, τον υπεύθυνο Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρη Παπανδρέου και τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Βασίλη Σίμο.

Όλοι μαζί είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με στελέχη των Εθελοντικών Ομάδων για τις εμπειρίες τους, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, ενώ παρακολούθησαν και μία επίδειξη διάσωσης ατόμου που έπρεπε να μεταφερθεί με φορείο από δυσπρόσιτο σημείο. «Είναι ενδιαφέρον που τα παιδιά βλέπουν στην πράξη τί σημαίνει εθελοντισμός και πολιτική προστασία στο πεδίο και στο μέλλον τη θέση των σημερινών εθελοντών θα την πάρουν αυτά τα παιδιά» πρόσθεσε ο κ. Κουρέτας.

Στο πλαίσιο του «Open Day Εθελοντισμού» οι μαθητές είδαν από κοντά πρακτικές εκπαιδεύσεις ΚΑΡΠΑ, χρήσης πυροσβεστήρα και σωστικών μέσων, δεσίματος τραυμάτων αλλά και λήψης μέτρων αυτοπροστασίας στο σπίτι, το σχολείο και το αυτοκίνητο. Συνάμα, με το βλέμμα στον ουρανό, παρακολούθησαν τις εντυπωσιακές πτήσεις ειδικών drone που χρησιμοποιούνται στο πεδίο από τα εξειδικευμένα στελέχη – χειριστές των Εθελοντικών Ομάδων.

« Όλα αυτά τα παιδιά θα μπορούν μεγαλώνοντας να γραφτούν ως μέλη σε κάποια από τις Εθελοντικές Ομάδες και να συμβάλουν στην αρωγή συμπολιτών μας, ειδικά σε δύσκολες καταστάσεις» υπογράμμισε από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, Ανδριάνα Κομήτσα. Όπως εξήγησε η κ. Κομήτσα συνομιλώντας με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς που τα συνόδευαν, η καλλιέργεια της κουλτούρας του εθελοντισμού από μικρή ηλικία δεν ωφελεί μόνο την κοινωνία, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, προσφέροντάς τους εμπειρίες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.

Στις επιδείξεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ««Open Day Εθελοντισμού» συμμετείχαν στελέχη των εξής φορέων: