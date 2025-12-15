Εκδήλωση για την θρησκευτική διπλωματία και το Άγιο Όρος 

Μετά την μεγάλη επιτυχία της Έκθεσης «Περιήγηση στις Μοναστικές Πολιτείες – Άγιον Όρος & Μετέωρα» δια χειρός Μιχάλη Βασιλόπουλου, που παρουσιάστηκε φέτος στη Λάρισα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού διοργανώνουν μια σημαντική εκδήλωση πριν κλείσει η χρονιά, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19.00 στο ξενοδοχείο Divani Palace στη Λάρισα, όπου ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, Διοικητής του Αγίου Όρους, τ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός ε.α. – Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ, θα μιλήσει με θέμα: Θρησκευτική διπλωματία και Άγιο Όρος.

Η ομιλία αυτή είναι η τελευταία παράλληλη εκδήλωση που πλαισιώνει την Έκθεση με τις χειροποίητες μακέτες των 20 Μονών του Αγίου Όρους και τις Όψεις Μετεώρων που ο Μ. Βασιλόπουλος κατασκεύασε με το ξύλο balsa.

Μέχρι σήμερα την Έκθεση πλαισίωσαν άλλες παράλληλες εκδηλώσεις: προβολές του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Άθως το Περιβόλι» της Παναγιάς στον Τύρναβο, στην Ελασσόνα, στα Φάρσαλα και στο Πολιτιστικό Κέντρο των Σιδηροδρομικών. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν θεατρικό αναλόγιο με τον ηθοποιό Δημήτρη Καταλειφό και τον τσελίστα Νίκο Νικολαΐδη, γευσιγνωσία των μελιών του Αγίου Όρους -εκπαιδευτική δράση για μικρούς και μεγάλους και τέλος ημερίδα με θέμα «O Άνθρωπος – H Φύση – O Θεός». Το ταξίδι της Έκθεσης στη Λάρισα κλείνει με την ομιλία του κυρίου Αλκιβιάδη Στεφανή και πρόκειται να συνεχιστεί σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας με τον καινούριο χρόνο.