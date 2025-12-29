Εκδήλωση για τους Εθελοντές Αιμοδότες από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τιμητική Εκδήλωση Εθελοντών Αιμοδοτών, διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προς αναγνώριση και τιμή της πολύτιμης προσφοράς των εθελοντών αιμοδοτών στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και ώρα 12μ., στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Αβέρωφ επί της οδού Καλλισθένους και Θεοφράστου, Λάρισα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευτούν Σύλλογοι και Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών για τη διαχρονική τους συμβολή και το παράδειγμα αλληλεγγύης που προσφέρουν στην κοινωνία μας.