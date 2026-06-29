Εκδήλωση παρουσίασης συνεργατικών έργων Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση συνεργατικών έργων έρευνας και καινοτομίας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Η νέα εκδήλωση (είχε προηγηθεί η πρώτη στο Διαχρονικό Μουσείο στις 12/6/26) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 12:00, στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, το οποίο υποστηρίζει τη δράση.

Συνολικά 36 νέες συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων χρηματοδοτούνται με στόχο να συνδιαμορφώσουν το μέλλον της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πέντε επιλεγμένες επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους. Οι παρουσιάσεις θα αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο οι συνεργασίες αυτές φιλοδοξούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Θεσσαλίας, μετατρέποντας την έρευνα σε επιχειρηματικότητα.

Οι πέντε επιχειρήσεις που θα παρουσιάσουν τα έργα τους δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς:

Τουρισμός / Πολιτισμός: STRESSING LIFTING MOVING SERVICES ΕΠΕ Αγροδιατροφική Αλυσίδα: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αγροδιατροφική Αλυσίδα: ΝΟΒΑΣΕΡΤ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Περιβάλλον /Κυκλική Οικονομία: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ ΟΕ Βιοεπιστήμες / Υγεία και Φάρμακα: PROGNOSIS BIOTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η δράση υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027, με κεντρικό σύνθημα «Βιώσιμη Ανάπτυξη για Όλους».