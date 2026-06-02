Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, διοργανώνει εκδήλωση για να τιμήσει τη μνήμη των δύο διακεκριμένων γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΓΝΛ), Τηλέμαχου Ζαφειρίδη και Θεόδωρου Χατζόπουλου, οι οποίοι έχασαν άδικα τη ζωή τους στον Όλυμπο το 2021.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα (Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, που υπηρέτησαν με αυταπάρνηση το κοινωνικό σύνολο και τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα την εποχή της πανδημίας, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιατρική κοινότητα και στις καρδιές των συμπολιτών μας.