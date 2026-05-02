Εκδήλωση του έργου VISION4FOOD στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Την Τρίτη 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η 2η εκδήλωση παρουσίασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του έργου «Vision4Food-EnVISIONing an integrated quadruple helix and RRI framework for FOOD system transformation and regional innovation ecosystem enhancement», με τη συμμετοχή εκπροσώπων και ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) του αγροδιατροφικού τομέα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διαχειριστής και ο Διαχειριστής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Θεσσαλίας Περιφερειακός Σύμβουλος κ.κ. Γρηγόριος Γκουντόπουλος, μέλη Συνεταιρισμών και Οργανώσεων Παραγωγών, επιχειρηματίες, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλοι εμπλεκόμενοι, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση της συνεργασίας στον κρίσιμο τομέα της αγροδιατροφής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τέθηκαν αναλυτικά οι Προκλήσεις-Στόχοι του έργου, αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλίας όπως η γεωγραφική της θέση, η τεχνογνωσία του αγροτικού κόσμου για την αγροτική παραγωγική διαδικασία, τα προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., που προωθεί δυναμικά η Περιφερειακή Αρχή, καθώς και οι βασικές προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλία όπως η αποκατάσταση των περιοχών από τα φαινόμενα της κακοκαιρίας, η βιωσιμότητα της παραγωγής, η καινοτομία, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες κατέθεσαν προτάσεις και καινοτόμες ιδέες για την προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων, που θα οδηγήσει στην περεταίρω ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και θα συμβάλλει στην κατά κεφαλή αύξηση του αγροτικού εισοδήματος στη Θεσσαλία.

Το έργο VISION4FOOD, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό μηχανισμό διαλόγου και σχεδιασμού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγροδιατροφής στην περιοχή μας. Στόχος η ανταλλαγή καλών πρακτικών στρατηγικής βελτίωσης, όπως η Έξυπνη Γεωργία, η ενίσχυση συνεργασιών (δίκτυα παραγωγών), το Branding τοπικών προϊόντων, η ψηφιοποίηση της αλυσίδας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα συνεχίζει να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες, που προάγουν τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και του αγροδιατροφικού κλάδου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Vision4Food:

