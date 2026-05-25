Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τις φοιτητικές εστίες – Μεταμορφώνεται η Βαμβακουργία Βόλου

Ένα έργο που προωθείται ουσιαστικά ήδη από τις αρχές αυτής της δεκαετίας προχωρά τώρα στο επόμενο βήμα με την κρίσιμη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

Eιδικότερα, με το σχετικό ΦΕΚ της 22ης Μαΐου εγκρίνεται το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.) στο ακίνητο της πρώην Βαμβακουργίας Βόλου, εκεί όπου πρόκειται να δημιουργηθεί το μεγάλο έργο Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προϋπολογισμού 116 εκατ. ευρώ με προσωρινό ανάδοχο τον όμιλο AKTOR.

Πρόκειται για το ακίνητο της πρώην Βαμβακουργίας που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας του δήμου Βόλου, συνολικής επιφάνειας 88,4 στρεμμάτων στο οποίο καθορίζονται η α) Ζώνη 1 και η β) Ζώνη 2, η οποία διαιρείται στις Υποζώνες 2Α και 2Β, εντός των οποίων καθορίζονται οι επιμέρους περιοχές δόμησης. Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, την κατασκευή και τη χρηματοδότηση, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία για 30 χρόνια, με στόχο να εξασφαλιστεί έτσι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τους φοιτητές του πανεπιστημίου και προσφέροντας λύση στην έλλειψη φοιτητικών εστιών στην πόλη του Βόλου.

Το ΠΔ αφορά ειδικότερα την έγκριση Ε.Π.Σ. στο ακίνητο της πρώην Βαμβακουργίας, την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ίδιας περιοχής στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) Γ384 με την κατάργηση της οικοδομικής γραμμής και τον καθορισμό αυτού ως Ζώνης 1, τον καθορισμό χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης και την περιβαλλοντική έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Οι χρήσεις γης

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ανοικτού πανεπιστημιακού συγκροτήματος που θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες με κοντά στις 800 κλίνες, εκπαιδευτικές/ερευνητικές εγκαταστάσεις, αθλητικούς χώρους, πολιτιστικές υποδομές, καθώς και χώρους πρασίνου.

Ως προς τις χρήσεις γης επιτρέπονται oι ακόλουθες ανά Ζώνες:

-Στη Ζώνη 1, έκτασης 1.871 τετραγωνικών μέτρων καθορίζεται η ειδική χρήση για στάθμευση.

-Στη Ζώνη 2, έκτασης 86.532 τ.μ., η οποία αποτελείται από τις Υποζώνες 2Α και 2Β, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι εξής χρήσεις:

Στην Υποζώνη 2Α καθορίζονται οι παρακάτω χρήσεις γης για «Πολεοδομικό Κέντρο – Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης – Τοπικό Κέντρο Συνοικίας – Γειτονιάς» και ειδικότερα για κατοικία, κοινωνική κατοικία, εκπαίδευση, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, διοίκηση, περίθαλψη, χώρους συνάθροισης κοινού/ συνεδριακά κέντρα, εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών, γραφεία/ κέντρα έρευνας/ θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, εστίαση, αναψυκτήρια, στάθμευση, αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 500 τ.μ., εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς (επιτρέπονται μόνο γραμμικές υποδομές μεταφορών), οδούς (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων με δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας), οδούς ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, πλατείες, γωνίες ανακύκλωσης και πράσινα σημεία, κατασκευές για τη διαμόρφωση του εδάφους, τον εξωραϊσμό και την αισθητική αναβάθμιση κ.α..

Στην Υποζώνη 2Β, καθορίζονται οι παρακάτω χρήσεις γης «Γενική Κατοικία» για κατοικία, κοινωνική κατοικία, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση (τα κτίρια εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τ.μ.), μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1.200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης, περίθαλψη (επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία, γραφεία/ κέντρα έρευνας/ θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης, αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης, στάθμευση, εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία, αστική γεωργία – λαχανόκηποι, κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τη διαμόρφωση του εδάφους, τον εξωραϊσμό και την αισθητική αναβάθμιση κ.α..

Ως προς τους όρου δόμησης, στη Ζώνη 2 του Ε.Π.Σ. τίθενται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης:

α. Μέγιστος συντελεστής δόμησης: εξήντα οκτώ εκατοστά (0,68), συμπεριλαμβανομένης της δόμησης των υφιστάμενων κτιρίων που διατηρούνται.

β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 45% της επιφάνειας του ακινήτου.

γ. Μέγιστο ύψος ανεγερθησομένων κτιρίων: 14 μ.

Στις επμέρους περιοχές δόμησης της Ζώνης 2 ειδικότερα στην Υποζώνη για το «Πολεοδομικό Κέντρο προβλέπονται:

-Σε υφιστάμενο κέλυφος με χρήση «Φοιτητικής Λέσχης – Εκθεσιακού Πολυχώρου – Αναψυχής επιτρέπεται η προσθήκη κατ’ επέκταση του περιγράμματος δόμησης ή και καθ’ ύψος με συνολική δόμηση 1.560 τ.μ.,

-Τα υφιστάμενα κελύφη ή τμήματα αυτών, τα οποία διατηρούνται, μετατρέπονται σε κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συνολική δόμηση 12.150 τ.μ..

-Νέο κτίριο με χρήση «Τεχνολογικό κέντρο» με συνολική δόμηση: 3.960 τ.μ.

-Νέο κτίριο με χρήση Εμπορικό – Αθλητικό κέντρο με συνολική δόμηση 2.700 τ.μ.

Στην Υποζώνη για τη «Γενική Κατοικία» προβλέπονται:

-Τα υφιστάμενα κελύφη ή τμήματα αυτών, τα οποία διατηρούνται, μετατρέπονται σε φοιτητικές εστίες με συνολική δόμηση 13.410 τ.μ.

-Νέα κτίρια για φοιτητικές εστίες με συνολική δόμηση 16.000 τ.μ.

-Νέα κτίρια για κατοικίες Erasmus με συνολική δόμηση 1.970 τ.μ.

-Νέο κτίριο για χρήση Κέντρου Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) με συνολική δόμηση 1.200 τ.μ.

-Νέα κτίρια για χρήση Σχολής κατάρτισης ΑμεΑ με συνολική δόμηση 2.000 τ.μ.

-Νέα κτίρια για χρήση Βρεφονηπιακού Σταθμού και Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) με συνολική δόμηση 1.450 τ.μ..

Όπως επισημαίνεται, η ένταξη νέων χρήσεων και η αναδιοργάνωση της περιοχής καθιστά επιβεβλημένη, στις επερχόμενες φάσεις σχεδιασμού, την εξειδικευμένη ανάλυση της πρόσθετης κυκλοφοριακής φόρτισης και της αυξημένης ζήτησης χώρων στάθμευσης, για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και την αντιμετώπιση των όποιων κυκλοφοριακών δυσχερειών στο σύνολο της περιοχής επιρροής του Ε.Π.Σ., λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις του υπό εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του δήμου Βόλου.

Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού για την περιοχή του Ε.Π.Σ αποτελεί, επιπροσθέτως, η δημιουργία ικανής έκτασης κοινόχρηστων χώρων. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκεται η επαύξηση των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου με τον χαρακτηρισμό οποιωνδήποτε διαθέσιμων εκτάσεων ως κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και την απόδοση αδόμητων χώρων σε δημόσια χρήση πρασίνου, η λειτουργική διασύνδεση υποδομών, δικτύων, κτισμάτων και ελεύθερων χώρων και η εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στους κοινόχρηστους χώρους του Ε.Π.Σ..

