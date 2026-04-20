Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παρηγορητική και Τελική Φροντίδα Ζωής στη Λάρισα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ένα σημαντικό βήμα για την επείγουσα ιατρική και την ανακουφιστική φροντίδα πραγματοποιείται από σήμερα στη Λάρισα, καθώς για πρώτη φορά στην Ευρώπη η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την διοργάνωση του 3ήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος EPEC EM (Education in Palliative and End-of-LifeCare – Emergency Medicine)–Παρηγορητική και Τελική Φροντίδα Ζωής στο JOIST InnovationPark σε συνεργασία με την KOINONIA-EM Nikaia-Yale και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στη Λάρισα με την παρουσία και τη συνεργασία καθηγητών από κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Yale, το EmoryUniversity, το Northwestern University, υπό την αιγίδα του οργανισμού EPEC, προσδίδοντας ιδιαίτερο κύρος σε αυτή την προσπάθεια και αποδεικνύοντας ότι η Θεσσαλία μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την καινοτομία και την εκπαίδευση στον τομέα της υγείας.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην πιστοποιημένη εκπαίδευση στην ανακουφιστική ιατρική με επίκεντρο το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, αναδεικνύοντας έναν τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη σύγχρονη κλινική πράξη, ενώ στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνεχής ανάπτυξη της επείγουσας ιατρικής και η ουσιαστική ενίσχυση της φροντίδας ασθενών που χρειάζονται ανακουφιστική υποστήριξη, ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Δ. Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας κατά την έναρξη των εργασιών του εκπαιδευτικού προγράμματος συνεχάρη τη διοίκησή, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς και όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, τονίζοντας παράλληλα: «Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αυτή η πρωτοβουλία δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη δράση στον χώρο της υγείας. Αποτελεί μια στρατηγική επιλογή και μια συνειδητή επένδυση στο μέλλον της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στήριξε αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή και χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την πρωτοβουλία, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι η παρηγορητική φροντίδα αποτελεί έναν κρίσιμο πυλώνα ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας. Η παρηγορητική φροντίδα δεν αφορά μόνο τη διαχείριση του πόνου ή της ασθένειας. Αφορά την αξιοπρέπεια, την ποιότητα ζωής, τη στήριξη της οικογένειας, την ψυχολογική και κοινωνική ενδυνάμωση και τη συνολική φροντίδα του ανθρώπου.

Προσωπικά, πιστεύω βαθιά ότι η ανάπτυξη της παρηγορητικής φροντίδας στην Ελλάδα αποτελεί μια μεγάλη εθνική πρόκληση, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία. Χρειάζεται να αναδείξουμε την αξία της, να την εντάξουμε ουσιαστικά στις υπηρεσίες υγείας και να δημιουργήσουμε δομές, εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργασίες που θα διασφαλίζουν ότι κανένας άνθρωπος δεν μένει χωρίς τη στήριξη που έχει ανάγκη.Η Θεσσαλία επιθυμεί και μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Να αποτελέσει παράδειγμα καλής πρακτικής, συνεργασίας και καινοτομίας για ολόκληρη τη χώρα».

Οι συμμετέχοντες

Αναλυτικά οι συμμετέχοντες στο 3ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού EPEC είναι:

ΗΠΑ:

JoshuaHauser, MD

Καθηγητής Ιατρικής και Ιατρικής Εκπαίδευσης

NorthwesternUniversity, FeinbergSchool of Medicine

Διευθυντής, Πρόγραμμα EPEC

JenniferReyes, MD, MPH

Ιατρός, Επείγουσα Ιατρική και Παρηγορητική Φροντίδα (Hospice)

Ιατρική Σχολή Yale

Tammie E. Quest, MD, FAAHPM

Διευθύντρια, Κέντρο Παρηγορικής Φροντίδας Emory

Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Emory

KarenJubanyik, MD

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Yale

Paul L. DeSandre, DO, FAAHPM

Αναπληρωτής Καθηγητής, Παρηγορητική Ιατρική και Επείγουσα Ιατρική, Πανεπιστήμιο Emory

Επικεφαλής Παρηγορητικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας

GradyMemorialHospital, Ατλάντα, Τζόρτζια

Gordon J. Wood, MD, MSCI, FAAHPM

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής και Ιατρικής Εκπαίδευσης

NorthwesternUniversity, FeinbergSchool of Medicine

Halla H. Bates, MD

Ειδικευόμενη (PGY4), Επείγουσα Ιατρική

Ιατρική Σχολή Yale

Ελλάδα:

Δημήτριος Τσιφτσής, MD

Χειρουργός, ειδικός στην Επείγουσα Ιατρική

Διευθυντής, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής

Δημήτριος Μπαμπαλής, MD

Παθολόγος, Εντατικολόγος, ειδικός στην Επείγουσα Ιατρική

Διευθυντής, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Ηλίας Σκοπελίτης, MD

MSc Ιατρικής, PhD

Επιμελητής Παθολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων

Διευθυντής 3ης Παθολογικής Κλινικής

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας και Πειραιά

Ευαγγελία Νέου

Ιατρός, PhD, MSc(c)

Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος

Μαρία Αγρογιάννη, MD

Επιμελήτρια Παθολογίας και Επείγουσας Ιατρικής

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Βασίλης Μπαλάτσος, MD

Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Κέντρο Υγείας Αγιάς – Λάρισας

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

ΡοδαμίτηΙσμίνη

Νοσηλεύτρια (RN), MSc στην Προχωρημένη Κλινική Νοσηλευτική

με εξειδίκευση στην Επείγουσα και Εντατική Φροντίδα

Ειδική Καρδιαγγειακής Νοσηλευτικής

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Παναγιώτα Θεμελή

Νοσηλεύτρια (RN) με εξειδίκευση στην Επείγουσα και Εντατική Φροντίδα

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Άννα Πατρικάκου

Διοικητικό στέλεχος, 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Συνεργάτης της Μονάδας Έρευνας στη Βιωματική Μάθηση,

Ενδυνάμωση και Δεξιότητες Λήψης Αποφάσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Βασιλική Αγά

Ειδικός Κοινωνικής Πολιτικής