Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει ότι από τις 2 έως και τις 4 Φεβρουαρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί από το ΥΠ.Α.Α.Τ. Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδή, κόνικλοι και πουλερικά).

Παρακαλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, να προσέλθουν έως και την Παρασκευή στις 30 Ιανουαρίου 2026 στις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές (Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας, Μαγνησίας &Σποράδων και Τρικάλων) για να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας:

1. Αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Αντίγραφο του διπλώματος οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω σε ισχύ.

3. Κάποιο αποθηκευτικό μέσο (flash stick) προκειμένου να τους δοθεί η ύλη του σεμιναρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι:

– Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και για τις τρεις ημέρες και οι συμμετέχοντες που δεν θα παρακολουθήσουν από την αρχή ως το τέλος το σεμινάριο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

– Τα μαθήματα θα διεξαχθούν διαδικτυακά (εξ αποστάσεως) και ο κάθε συμμετέχων θα παρακολουθήσει το σεμινάριο από δικό του χώρο και με τη χρήση δικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή (απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email).

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας μεταφοράς ζώντων ζώων.

Οι γραπτές εξετάσεις για όλους τους συμμετέχοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου του νέου κτιρίου της Περιφέρειας (Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου – Λάρισα).

