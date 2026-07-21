Ενημερωτική εκδήλωση για την υγεία της γυναίκας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Ευαγγελισμό Ελασσόνας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών και τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ευαγγελισμού του Δήμου Ελασσόνας διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα “Η Υγεία της Γυναίκας από την Εφηβεία μέχρι την Τρίτη Ηλικία”.

Με κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης την Μαιευτήρα – Γυναικολόγο, Επιμελήτρια Α’ της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κ. Μαρία Κληματσούδα, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υγεία της γυναίκας σε όλα τα στάδια της ζωής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αξία της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης.

Στη δράση συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος παρουσίασε το έργο στον τομέα υγείας τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας παραμένει σταθερά παρούσα σε όλους τους τομείς, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στη δημόσια υγεία και ενισχύοντας την πρόληψη και την προστασία των πολιτών.

Στην ομιλία του επισήμανε ότι: «Μέσα από στοχευμένες δράσεις ενισχύουμε τη γνώση και την πρόληψη, ενώ παράλληλα, με τη χρηματοδότηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας, διασφαλίζουμε την πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.»

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ευαγγελισμού, κ. Ιωάννα Τσιαντούλα, και τα μέλη του Μορφωτικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου, κ. Κατερίνα Τσιαντούλα και κ. Αλεξάνδρα Φωτίου, ανέφεραν:

«Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον κ. Αποστόλου και την κ. Κληματσούδα για τη στήριξή τους. Η ενημέρωση των γυναικών για θέματα υγείας είναι πολύτιμη και οι Σύλλογοί μας θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόληψη και την ποιότητα ζωής των μελών μας.»

Η Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, κ. Μαρία Κληματσούδα, δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γυναίκες κάθε ηλικίας να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη επιστημονική ενημέρωση. Συγχαίρω την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την πρωτοβουλία της να υλοποιήσει τέτοιες δράσεις, καθώς και τους Συλλόγους και τις Κοινότητες για την άμεση ανταπόκρισή τους.»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, ενώ οι παρευρισκόμενες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν χρήσιμες συμβουλές για θέματα που αφορούν τη γυναικεία υγεία, επιβεβαιώνοντας την αξία αντίστοιχων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία.

Η Αντιπεριφέρεια Υγείας καλεί όλους τους Συλλόγους και τις Τοπικές Κοινότητες που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί της, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή και να προγραμματιστούν αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις.

Για την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων με θέματα όπως οι Πρώτες Βοήθειες και η Πρόληψη Ατυχημάτων, η Υγεία της Γυναίκας, η Παραβατικότητα των Εφήβων και ο Εθισμός στο Διαδίκτυο, Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης, Στοματική Υγιεινή και Πρόληψη, καθώς και πολλά άλλα ζητήματα υγείας, οι ενδιαφερόμενοι Σύλλογοι και οι Τοπικές Κοινότητες και Δημοτικές Αρχές, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2413506473 και 2413506333 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση antiper.theme8@thessaly.gov.gr.