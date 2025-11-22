Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διοργανώνει διήμερα εργαστήρια με τίτλο «Εργαστήρια ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και στους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης». Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Gender Flagship , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2025 στη Λάρισα, με ώρα έναρξης και τις δύο ημέρες στις 09:00 π.μ. Η πρώτη ημέρα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, με θέμα «Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση», θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, στη διεύθυνση Θεοφράστου & Καλλισθένους.

Η συνεδρίαση αυτή είναι ανοιχτή σε ένα ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προσωπικού των δήμων, μελών των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ) και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, τοπικών φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η δεύτερη ημέρα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, με θέμα «Εργαλεία (GEP, GRB, GIA) για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση» , θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Λάρισας (αίθουσα ισογείου, Παπακυριαζή 44). Αυτή η ημέρα επικεντρώνεται σε τεχνικές εκπαιδευτικές συνεδρίες και απευθύνεται κυρίως σε υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση μέτρων για την ισότητα των φύλων, όπως στελέχη των Τμημάτων Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κοινωνικής Προστασίας.

Bασικός στόχος του διήμερου εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου (GM) και η ανάπτυξη ικανοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοούν τις βασικές έννοιες, να αναγνωρίζουν τα διαθέσιμα εργαλεία (όπως το GRB – Κατάρτιση Προϋπολογισμού με Ευαισθησία ως προς τη Διάσταση του Φύλου, το GIA – Εκτίμηση των Επιπτώσεων Φύλου στο Σχεδιασμό Πολιτικών, και το GEP ή GAP – Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων) , και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν πρακτικά μέτρα για την ενσωμάτωσή τους στις τοπικές πολιτικές και τους προϋπολογισμούς.

Η έναρξη της πρώτης ημέρας θα τιμηθεί με την παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημητρίου Κουρέτα, καθώς και εκπροσώπων θεσμικών και τοπικών φορέων, υπογραμμίζοντας την υψηλή προτεραιότητα που δίνει η Περιφέρεια στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Οι πολίτες της Θεσσαλίας καλούνται να παρακολουθήσουν την ανοιχτή συνεδρία της πρώτης ημέρας, ενισχύοντας ένα κοινό μήνυμα: ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη ευρωπαϊκή αξία και κρίσιμη προϋπόθεση για τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.