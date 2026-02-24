Εντυπωσιακές εικόνες από ασκήσεις μάχης της ΣMY στο Περτούλι (βίντεο)

Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την εκπαίδευση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) από τις 9 έως 20 Φεβρουαρίου στο χιονισμένο Περτούλι Τρικάλων, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ).

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η εκπαίδευση περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης, αντικείμενα εκμάθησης τεχνικών επιβίωσης, χρήση κεκλιμένης αερογέφυρας, εκπαίδευση σκι και παροχή Α’ Βοηθειών στο πεδίο της μάχης.