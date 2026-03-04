Επένδυση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Γηροκομείο Λάρισας

Η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το νέο γηροκομείο Λάρισας τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή του κοινού και κατέλαβε μεγάλο κομμάτι της συζήτησης που ακολούθησε της παρουσίασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα στην πρόσφατη εκδήλωση απολογισμού της Περιφερειακής Αρχής για το 2025 για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας το απόγευμα της Δευτέρας στο ξενοδοχείο Divani, αποτελώντας το ζωντανό παράδειγμα του πως τα αποτελέσματα της χάραξης μιας περιφερειακής πολιτικής μέσω των ωφελουμένων φορέων φτάνει στον ίδιο τον πολίτη.

Tο έργο προϋπολογισμού 2,6 εκ. ευρώ που βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης χρηματοδότησης και αφορά στον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας με δυο νέες πτέρυγες φιλοξενίας ηλικιωμένων και την αναβάθμιση του σημερινού κτηρίου το οποίο έχει ανεγερθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Αναμένεται η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Αρχιτεκτονικής Επιτροπής των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων προκειμένου να εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια επέκτασης του, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια με φορέα τον Δήμο Λαρισαίων για την εκτέλεση το.

Στη σημαντική αυτή επένδυση έκαναν ιδιαίτερη μνεία, τόσο ο ίδιος ο κ. Κουρέτας κατά την παρουσίαση του, όσο και η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας κα Μαρία Γαλλιού και ο νεφρολόγος γιατρός και μέλος ΔΣ του Γηροκομείου κ. Σπύρος Γκολφινόπουλο στη συζήτησή για το κοινωνικό αποτύπωμα της επένδυσης κατά το δεύτερο διαδραστικό σκέλος της εκδήλωσης.

Ο κ. Γκολφινόπουλος, ο οποίος συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις διαβουλεύσεις για το συγκεκριμένο εγχείρημα, δεν δίστασε να μοιραστεί με το κοινό την προσωπική του έκπληξη, όταν ενημερώθηκε ότι ο κ. Κουρέτας, στο πρώτο μόλις δίμηνο που ανέλαβε καθήκοντα το οποίο συνέπεσε με τις καταστροφές του Daniel που απαιτούσαν ειδικούς χειρισμούς, εκδήλωσε το ενδιαφέρον να παραστεί στη συνεδρίαση του ΔΣ, στην οποία και παρουσίασε ένα αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης, επέκτασης και συντήρησης του γηροκομείου καταλήγοντας ότι για την Περιφέρεια και τον ίδιο προσωπικά αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα το έργο αυτό. Για τον κ. Γκολφινόπουλου η διαχείριση αυτή φανερώνει ένα διαφορετικό τρόπο άσκησης πολιτικής. «Η σπουδαιότητα αυτού του έργου έρχεται να προσπεράσει την ευκαιριακή δημιουργία εντυπώσεων του έργου βιτρίνας και αποδεικνύει τον τρόπο που η Περιφέρεια μετέχει στην κοινωνική ζωή εφαρμόζοντας μία πολιτική πιο ανθρωποκεντρική και πιο ουσιαστικά παρεμβατική. Υπό αυτή την έννοια η σημασία αυτού του έργου ξεπερνά τα όρια του ίδιου του ιδρύματος, αγγίζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας το αίσθημα κοινωνικής συνοχής, δημιουργεί θέσεις εργασίας και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ως κοινωνία δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας».

Στην αναγκαιότητα ουσιαστικής φροντίδας αναφέρθηκε και η κα Γαλλιού τονίζοντας πως: «Η επένδυση στο Γηροκομείο Λάρισας αποτελεί σήμερα αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια. Η συνεχής γήρανση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τις αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των δομών φροντίδας της τρίτης ηλικίας. Ένα σύγχρονο δημοτικό γηροκομείο οφείλει να προσφέρει όχι μόνο στέγη, αλλά ολοκληρωμένη ιατρική παρακολούθηση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ασφάλεια και κυρίως, αξιοπρέπειαστους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Η επέκταση των εγκαταστάσεων θα μειώσει τη μοναξιά, την κοινωνική απομόνωση και θα επιτρέψει την ανάπτυξη περισσότερων δραστηριοτήτων και εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας».

Στη συνέχεια η συζήτηση πέρασε στο θέμα της γήρανσης του πληθυσμού, που αποτελεί την πρόκληση όλων των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Ο κ. Γκολφινόπουλος σχολίασε πως πλέον έχει αλλάξει η κοινωνική σύνθεση του πληθυσμού επηρεάζοντας άμεσα τα συστήματα υγείας καθώς και την έννοια του φροντιστή. «Σε παλαιότερα χρόνια αποκλειστικός φροντιστής ήταν η οικογένεια. Σήμερα η έννοια του φροντιστή αλλά και της φροντίδας γενικότερα έχει αλλάξει τελείως χαρακτηριστικά καθώς έχουν αλλάξει σημαντικά τα κοινωνικά στερεότυπα. Η φιλοξενία ηλικιωμένων σε κέντρα όπως το γηροκομείο αλλά και σε παρόμοια ιδρύματα δεν είναι κοινωνικά κατακριτέα όπως παλαιότερα αλλά συμβαδίζει με τις νέες συνθήκες που επικράτησαν στην ελληνική οικογένεια. Την αναγκαιότητα λοιπόν για ουσιαστική φροντίδα που καλείται να παρέχει το κράτος ήρθε η Περιφέρεια Θεσσαλίας να την καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Η παρέμβαση του κ. Χατζηλιάδη, ενός ηλικιωμένου φιλοξενούμενου του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας και προέδρου της «γερουσίας» όπως αποτελούν μεταξύ τους το συλλογικό τους όργανο, ήρθε να επιβεβαιώσει τόσο την οπτική του Γηροκομείου όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τις τοποθετήσεις του κ. Γκολφινόπουλου, όσο και την στρατηγική χάραξης περιφερειακής πολιτικής Κουρέτα. Ο κ. Χατζηλιάδης πήρε το λόγο και βαθιά συγκινημένος ευχαρίστησε προσωπικά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ένα ειλικρινές ευχαριστώ στον κ. Κουρέτα για την βοήθεια στην κατασκευή του νέου κτιρίου του γηροκομείου. Με τη στήριξή του, έγινε πραγματικότητα ένα όνειρο που θα προσφέρει καλύτερες συνθήκες, περισσότερη φροντίδα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ όμως αξίζει και στη διευθύντρια του γηροκομείου την κα Κατερίνα Ζιαζιά, τη δική μας Κατερίνα, γιατί χωρίς τη δική της προσπάθεια, το πείσμα και την αγάπη της τίποτα δεν θα είχε γίνει, όπως τίποτα δεν θα γινόταν και χωρίς την συμβολή της Περιφέρειας».

Στην οικογένεια Ζιαζιά που έχει συνδέσει το όνομά της με τη λειτουργία του Γηροκομείου αναφέρθηκε και ο κ. Γκολφινόπουλος, κλείνοντας την τοποθέτησή του. «Θα πρέπει να πω ότι όταν ανέλαβε τη διεύθυνση η Κατερίνα Ζιαζιά η κατάσταση στο γηροκομείο ήταν χαοτική με ανοιχτά όλα τα οικονομικά μέτωπα καθώς μέχρι τότε τα όποια ελλείματα καλύπτονταν ή αν δεν καλύπτονταν κρύβονταν μέχρι όμως να βγουν στην επιφάνεια. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί και η συγκυρία της οικονομικής κρίσης που επιβάρυνε σημαντικά τη δυνατότητα ανάκαμψης και λειτουργικής ανασυγκρότησης. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη στιγμή για εμάς ήρθε το επενδυτικό σχέδιο της Περιφέρειας να αλλάξει όλα τα δεδομένα».