Επίσκεψη Κουρέτα με “μηνύματα” στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΛ

Δώρα αγάπης που δεν χωράνε μόνο σε κουτιά, μοίρασαν σήμερα στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας και μέλη της Περιφερειακής Αρχής.

Ο Περιφερειάρχης ευχήθηκε περαστικά στα παιδιά που η συγκυρία έξαρσης των ιώσεων τα αναγκάζει να περάσουν τα Χριστούγεννα στο Νοσοκομείο, μαζί με τους γονείς τους και έσφιξε τα χέρια γιατρών και νοσοκόμων που ξέρουν τι σημαίνει η προσφορά αγάπης και φροντίδας.

Ο κ. Κουρέτας χαρακτήρισε πρότυπη την Κλινική και άκρως λειτουργική, μετά την πρόσφατη ανακαίνιση της, ενώ εξέφρασε την βεβαιότητα πως δεν θα υπάρξουν «απρόοπτα» με την μεταφορά της καθώς τα μηνύματα τα έχουν λάβει όλοι. «Τα Χριστούγεννα και ο νέος χρόνος είναι μια ευκαιρία για να αλλάζουν ορισμένοι τις απόψεις τους, γιατί η νέα χρονιά φέρνει και φρέσκα μυαλά», δήλωσε .

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κουρέτα για την επίσκεψη στην παιδιατρική κλινική: Όπως είδαμε όλοι είναι μια πρότυπη μονάδα στην οποία είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχουμε τίποτα απρόοπτα. Πιστεύω πως τα μηνύματα τα έχουν πάρει όλοι, από την στάση όλων των φορέων. Ορισμένες φορές τα Χριστούγεννα και οι γιορτές, όπως λένε και τα παραμύθια είναι ευκαιρία κάποιοι να αλλάζουν άποψη γιατί ενδεχομένως χρόνος φέρνει και φρέσκα μυαλά και εύχομαι να συμβεί αυτό».

Από την πλευρά τους οι γιατροί και νοσηλευτές της Κλινικής τον ευχαρίστησαν για τη στήριξη του στο αίτημα τους να παραμείνει η Κλινική στο ΓΝΛ (υπενθυμίζεται ότι η παράταξη του Δ. Κουρέτα έφερε ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που εγκρίθηκε με το οποίο το Σώμα ζητούσε από το Υπουργείο Υγείας την παραμονή της Κλινικής στο Νοσοκομείο), αλλά και για τα κονδύλια που κατευθύνει η Περιφέρεια μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των Κλινικών, την συνδετήρια πτέρυγα κι άλλες δράσεις που στηρίζουν την δημόσια υγεία.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν οι αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μαρία Γαλλιού, Νατάσσα Αδαμοπούλου, Βασίλης Σίμος, Ανδριάνα Κομίτσα, Βαγγέλης Αποστόλου, ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Γρηγόρης Γκουντόπουλος, ο σύμβουλος του Βασίλης Έξαρχος, ενώ τον υποδέχτηκαν ο Διοικητής του ΓΝΛ Γρηγόρης Βλαχάκης, ο Διευθυντής των ΤΕΠ Δημ. Μπαμπαλής, η Διευθύντρια της Παιδιατρικής Σοφία Αλευρά, η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμητρα Σαρακατσάνου, γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής.