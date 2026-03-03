Επίσκεψη Μπαρμπούτη στον Συνεταιρισμό Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτ. Θεσσαλίας

Συνάντηση είχε την περασμένη Τετάρτη 25/2/2026 ο Αναπλ. Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Μπαρμπούτης με τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτ. Θεσσαλίας κ. Γεώργιο Βαϊόπουλο τον Δ/ντή κ. Αλέξη Μανούρα και τον Δ/ντή του Εργοστασίου κ. Ευάγγελο Παλιούρα, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα των μελών του Συνεταιρισμού και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο που η Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

Παράλληλα δε, υπήρξε αναλυτική ενημέρωση του κ. Μπαρμπούτη για το μέγεθος και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, στον οποίο μετέχουν 330 κτηνοτρόφοι, ενώ μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν ζώα γαλακτοπαραγωγής. Η συνολική ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος ανέρχεται σε 12.000 τόνους αιγοπρόβειου και 6.000 τόνους αγελαδινού.

Στον Συνεταιρισμό απασχολούνται 40 εργαζόμενοι, οι οποίοι παρέχουν τεχνική υποστήριξη στα μέλη του Συνεταιρισμού. Επίσης, ο Συνεταιρισμός διαθέτει εργοστάσιο μεταποίησης ζωοτροφών, κτηνιατρείο και γεωπονικό κατάστημα, ενώ παρέχει συμβουλές που αφορούν στην καταχώρηση δηλώσεων ΟΣΔΕ και επεξεργασία αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Ο κ. Μπαρμπούτης ανέφερε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει την πρόθεση για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για την επίλυση των προβλημάτων και την ανάπτυξη του κλάδου, ειδικά την τρέχουσα χρονική περίοδο, κατά την οποία η ζωονόσος δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και τόνισε ότι «Οι πρωτοβουλίες που αφορούν στην ανάπτυξη κτηνοτροφικών μονάδων έχουν πολύ καλή προοπτική, καθώς πρόκειται για τομέα στον οποίο οι επενδυτές μπορούν να λάβουν μεγάλη υποστήριξη, επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις».

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Αναπλ. Περιφερειάρχης επισκέφτηκε την κτηνοτροφική μονάδα του κ. Γεωργίου Βαϊοπούλου στην οποία εκτρέφονται 4.000 γαλακτοπαραγωγά αιγοπρόβατα, παράγονται 2 με 2,5 τόνοι ημερησίως ή περίπου 1 εκατομμύριο τόνοι γάλακτος ετησίως και απασχολούνται 15 εργαζόμενοι.