Επίσκεψη του Γ. Γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο στην Ρένα Καραλαριώτου

Τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, επισκέφθηκε στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη Λάρισα, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Σπυρίδων Σταθούλης.

Κατά τη συνάντηση, παρουσία και του Διοικητή της Ελεγχόμενης Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Κουτσόχερου Λάρισας, κ. Χρήστου Χατζησαλάτα, πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τη λειτουργία της Δομής Κουτσόχερου, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πρόγραμμα Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, δεδομένου ότι η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ανήκει οργανικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Εξετάστηκαν όλες οι πτυχές του προγράμματος, το οποίο παρέχει ουσιαστικά κίνητρα σε αλλοδαπούς που επιθυμούν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία, αποκτώντας πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της αγοράς εργασίας, στηρίζοντας επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σημαντική έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι κρίσιμη, ώστε να διαμορφώνονται πολιτικές με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, προς όφελος τόσο της κοινωνικής συνοχής όσο και της τοπικής οικονομίας.