Επεισοδιακός γάμος στον Βόλο – Ο γαμπρός κατέληξε στο Νοσοκομείο μετά το γλέντι

Λίγο έλειψε να μετατραπεί σε δυσάρεστη περιπέτεια η πιο ευτυχισμένη ημέρα ενός ζευγαριού στον Βόλο, όταν ο γαμπρός χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου κατά τη διάρκεια του γαμήλιου γλεντιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του THENEWSPAPER ο νεόνυμφος, μετά την τέλεση του μυστηρίου και ενώ η γιορτή βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, προκαλώντας αναστάτωση στους συγγενείς και τους καλεσμένους.

Το γαμήλιο γλέντι διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου ο γαμπρός να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.

Η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε ανησυχία και, αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και του παρασχέθηκε η απαιτούμενη φροντίδα, αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Το περιστατικό αποτέλεσε το θέμα συζήτησης μεταξύ των καλεσμένων, με τον γάμο να αποκτά απρόσμενα… επεισοδιακή εξέλιξη. Ευτυχώς, η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος και οι νεόνυμφοι μπορούν πλέον να θυμούνται τη μεγάλη τους ημέρα ως μια ιστορία που δύσκολα θα ξεχαστεί.







πηγή: TheNewspaper.gr































