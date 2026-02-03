Επεκτείνεται και στα Τρίκαλα η οπτική ίνα της ΔΕΗ μέχρι το σπίτι

Νέες περιοχές τόσο στις δύο μητροπόλεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όσο και στην περιφέρεια, μεταξύ των οποίων και τα Τρίκαλα, εντάσσονται στο πρόγραμμα επέκτασης της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber-tothe-home, FTTH) της ΔΕΗ, η παρουσία της οποίας στην αγορά του γρήγορου Ιντερνετ μέσω της εμπορικής διάθεσης σχετικών πακέτων μετράει πλέον περισσότερο από έξι μήνες. Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη φάση ο ενεργειακός όμιλος είχε στραφεί σε ζώνες όπου υπήρχε ήδη κάλυψη από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, μια επιλογή που ενίσχυσε τον ανταγωνισμό και θεωρήθηκε εύλογη, καθώς αφορούσε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον.

Συνολικά, οι νέες περιοχές ανέρχονται σε 24. Στην Αττική τα σημεία κάλυψης αφορούν, μεταξύ άλλων, τη Νίκαια, το Κερατσίνι, τον Κορυδαλλό, τον Γέρακα, το Αιγάλεω, τη Νέα Ερυθραία, τα Σπάτα, τον Αγιο Ιωάννη Ρέντη, τη Δραπετσώνα, την Εκάλη, την Ανθούσα, τον Διόνυσο και την Πεντέλη. Στη Θεσσαλονίκη η επέκταση αγγίζει τον Εύοσμο, το Ελευθέριο-κορδελιό και τα Πεύκα, ενώ στην περιφέρεια ακολουθούν η Κόρινθος, τα Τρίκαλα, η Βέροια και η Κοζάνη.

Σήμερα το ΔΕΗ Fiber είναι διαθέσιμο σε 41 περιοχές πανελλαδικά, καλύπτοντας περισσότερα από ένα εκατ. νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους, ενώ το αποτύπωμά του διευρύνεται με σταθερό ρυθμό προς νέες πόλεις και γειτονιές, έχοντας πλέον αναδειχθεί στο δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα.

Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της ΔΕΗ αποτελεί η ανάπτυξη μεγάλου μέρους της υποδομής εναερίως, με αξιοποίηση των στύλων της ηλεκτρικής διανομής για την τοποθέτηση των καλωδίων. Η προσέγγιση αυτή εξοικονομεί χρόνο και περιορίζει αισθητά το κόστος, σε αντίθεση με άλλους παρόχους που στηρίζονται κυρίως σε υπόγειες λύσεις, οι οποίες απαιτούν πιο σύνθετες τεχνικές παρεμβάσεις και σημαντικά υψηλότερες δαπάνες. Με τον τρόπο αυτό ο όμιλος έχει επιταχύνει το πρόγραμμα επέκτασης, διαθέτοντας παράλληλα πιο ανταγωνιστικά πακέτα γρήγορου Διαδικτύου, ξεκινώντας από 17,9 ευρώ τον μήνα.

thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Καθημερινή, Ματίνα Χαρκοφτάκη)