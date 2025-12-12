Επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΣΜΥ στα Τρίκαλα

Μισό αιώνα παρουσίας στην πόλη των Τρικάλων συμπληρώνει φέτος η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).

Με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από την εγκατάστασή της στα Τρίκαλα, διοργανώνεται μια σημαντική επετειακή εκδήλωση, η οποία αναμένεται να τιμήσει το παρελθόν, να αναδείξει το παρόν και να σηματοδοτήσει τη συνέχεια της Σχολής.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:00, στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων «Αθανάσιος Τριγώνης». Στο επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ομιλίες, προβολές και αναδρομές στην ιστορική διαδρομή της ΣΜΥ.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, όπως τονίζεται στη σχετική πρόσκληση, θα προηγηθεί επίδειξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο κέντρο της πόλης, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά πτυχές της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της καθημερινότητας των σπουδαστών της ΣΜΥ.

Παράλληλα, οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Τρικάλων, όπου θα τιμηθούν πρόσωπα που υπηρέτησαν και συνέβαλαν στην εξέλιξη της Σχολής μέσα στις πέντε αυτές δεκαετίες.