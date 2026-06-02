Επισκέψεις της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας σε συνεταιρισμούς και φορείς της Θεσσαλίας

Υλοποιώντας απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα για άμεση επικοινωνία με τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς και τους τοπικούς φορείς και καταγραφή των προβλημάτων και των προοπτικών ανάπτυξης στο πεδίο, η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας συνεχίζει τις επισκέψεις σε περιοχές της Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιμετωπίζει τις επισκέψεις αυτές όχι ως εθιμοτυπικές συναντήσεις, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος μιας σταθερής και συστηματικής διαδικασίας διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες και τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο με επικεφαλής τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτριο Τσέτσιλα, συνοδευόμενο από τη Χωρική Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας κα Μαρία Γαλλιού και τον συνεργάτη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Βασίλη Έξαρχο, επισκέφθηκε συνεταιρισμούς και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων στους Δήμους Αγιάς και Τεμπών. Στις συναντήσεις συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας κ. Δημήτρης Πίχλιβας και η προϊσταμένη του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Π.Ε. Λάρισας κα Βασιλική Παπατζέλου .

Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καρίτσας – Στομίου Λάρισας «Καρποί Κισσάβου» και στον Συνεταιρισμό Ομολίου

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρίτσας – Στομίου Λάρισας «Καρποί Κισσάβου», ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή και εμπορία κάστανου και ακτινιδίου, δύο από τα πλέον δυναμικά αγροτικά προϊόντα της περιοχής. Κατά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού κ. Θέμης Τριανταφύλλου παρουσίασε τη δράση και τις προοπτικές του συνεταιρισμού, ο οποίος αριθμεί περίπου 80 μέλη και αποτελεί τη μεγαλύτερη οργανωμένη ομάδα παραγωγών κάστανου στην Ελλάδα. Όπως τόνισε, ο συνεταιρισμός εξάγει σημαντικές ποσότητες προϊόντων στην Ιταλία, ενώ προχωρά σε επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση του κάστανου, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία και αναπτυξιακά προγράμματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις σοβαρές επιπτώσεις της φαιάς σήψης στην καστανοκαλλιέργεια, καθώς και στη σημασία της αντιμετώπισης της σφήκας της καστανιάς μέσω οργανωμένων βιολογικών εξαπολύσεων και επιστημονικής παρακολούθησης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΔΑΟΚ.

Ο κ. Τσέτσιλας υπογράμμισε την ανάγκη προσοχής στις καλλιεργητικές πρακτικές, επισημαίνοντας ότι οι αλόγιστοι ψεκασμοί κατά την παρούσα περίοδο μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τους ωφέλιμους οργανισμούς που συμβάλλουν στην καταπολέμηση του εντόμου. Παράλληλα, τόνισε ότι το μέλλον της ελληνικής γεωργίας περνά μέσα από τα συλλογικά σχήματα και τους συνεταιρισμούς.

Η κα Γαλλιού επεσήμανε τη σημασία των έργων υποδομής αλλά και της έμπρακτης στήριξης των ανθρώπων που παραμένουν και δραστηριοποιούνται στον τόπο τους. Παράλληλα ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την πρόοδο των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή, σημειώνοντας ότι εντός του καλοκαιριού αναμένεται η ανάδειξη αναδόχων για σημαντικές παρεμβάσεις, με προτεραιότητα στις τοπικές κοινότητες και σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας.

Από την πλευρά του, ο κ. Έξαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του συνεταιρισμού, της ΔΑΟΚ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επισημαίνοντας ότι στρατηγικός στόχος αποτελεί η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων μέσω επενδύσεων στη μεταποίηση και την εξωστρέφεια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν επίσης ζητήματα αγροτικής οδοποιίας, καθαρισμών υδατορεμάτων μετά τις πλημμύρες του «Daniel», αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, καθώς και θέματα διαχείρισης υδάτων και λειτουργίας του ΟΔΥΘ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Κωνσταντίνος Ξαφάρας δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αγιάς, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοπύργου κ. Ιωάννης Μπεριτζάς , ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καρίτσας κ. Στέλιος Οικονόμου , ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Στομίου κ. Νικόλαος Σαμαράς και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ομολίου κα Ελένη Παλάκα.

Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πυργετού

Στη συνέχεια το κλιμάκιο επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πυργετού, όπου πραγματοποιήθηκε ευρεία συζήτηση για το μέλλον της καλλιέργειας ακτινιδίου, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τα αναγκαία έργα υποδομής της περιοχής.

Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού κ. Θανάσης Ευθυμίου χαρακτήρισε το ακτινίδιο ως την «πνοή του τόπου», υπογραμμίζοντας ότι η διασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης έργων όπως η λιμνοδεξαμενή και οι παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης των υπόγειων υδάτων.

Ο κ. Τσέτσιλας τόνισε ότι η Περιφέρεια βρίσκεται δίπλα στους παραγωγούς και επιδιώκει μέσα από αυτές τις επισκέψεις να καταγράφει άμεσα τα προβλήματα και να αναζητά λύσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προσπάθειες για την κατοχύρωση και ανάδειξη του ακτινιδίου της περιοχής μέσω πιστοποιήσεων ποιότητας (ΠΟΠ-ΠΓΕ) και δράσεων προβολής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης ζητήματα αντιπλημμυρικής προστασίας, ετήσιων καθαρισμών υδατορεμάτων, εξοικονόμησης νερού, ενεργειακού κόστους των συνεταιριστικών υποδομών, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κόσμος της περιοχής μετά τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ο εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων κ. Χρήστος Κατσιγιάννης ανέδειξε τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις που έχουν προκύψει για την τοπική οικονομία, ζητώντας ενημέρωση για τις διαδικασίες ανασύστασης των κοπαδιών, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πυργετού κ. Θανάσης Βλάχος έθεσε ζητήματα οδικής ασφάλειας και υποδομών της περιοχής.