Επισκέψεις του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Βαγγ. Αποστόλου στα παράλια του Δήμου Τεμπών στο πλαίσιο των δράσεων για το πρόγραμμα της Κωνωποκτονίας

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Βαγγέλης Αποστόλου επισκέφθηκε τις Τοπικές Κοινότητες Καστρί – Λουτρό, Μεσαγγάλων και Κουλούρας του Δήμου Τεμπών.

Με τη συνεργασία των τοπικών φορέων και της αναδόχου εταιρείας, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος, τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στις περιοχές τους, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και ατομικής προστασίας που συμβάλλουν στον περιορισμό της όχλησης από τα κουνούπια και στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Ο κ. Αποστόλου διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη και εξασφαλίζοντας τον συντονισμό όλων των προβλεπόμενων ενεργειών για την αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών. Παράλληλα, δήλωσε ότι, «η διασφάλιση της δημόσιας υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων της Αντιπεριφέρειας Υγείας. Με τη συστηματική εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών και τη στενή συνεργασία με τους Δήμους, τις Τοπικές Κοινότητες και τους πολίτες, επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία του πληθυσμού και τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών. Η ενεργός συμμετοχή των κατοίκων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της συλλογικής προσπάθειας».

Τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας υποδέχθηκαν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τεμπών κ. Γεώργιος Νικολάου, ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί – Λουτρό κ. Νικόλαος Νάτσιος, ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μεσαγγάλων κ. Φώτης Μητσιάκος, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Λάρισας κ. Γεώργιος Πολύζος, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κάτω Ολύμπου κ. Μάκης Γιαννακόπουλος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Κάτω Ολύμπου κ. Αθανάσιος Μητσόπουλος.