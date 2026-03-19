Επιστολή Κουρέτα στο ΥΠ.ΕΣ. για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – “Απαιτούνται κατεπείγουσες αποφάσεις”

Την ένταξη των Περιφερειών της χώρας στο άρθρο 5 του Ν. 5251/2025 ζητά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς αιγοπροβάτων και η απλούστευση των αναγκαίων διαδικασιών.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή:

“Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εσωτερικών

Όπως γνωρίζετε, η κτηνοτροφία της χώρας ταλανίζεται τα τελευταία 2 έτη από τις επιζωοτίες της πανώλης αρχικά, της ευλογιάς στη συνέχεια και του αφθώδους πυρετού τώρα.

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε, για κάποια καίρια

προβλήματα που προέκυψαν από την μέχρι τώρα αντιμετώπιση στο πεδίο, της επιζωοτίας της ευλογιάς, αλλά και να προετοιμαστούμε για την απευκταία περίπτωση της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού και στην ηπειρωτική χώρα.

Η όλη διαχείριση των θετικών εκτροφών, όπως προβλέπεται από τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, απαιτεί την εξασφάλιση και ταυτόχρονη δράση σκαπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου, συνεργείων εκδοροσφαγέων και διενέργεια απολυμάνσεων. Ταυτόχρονα όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θανάτωσης και υγειονομικής ταφής ή μεταφοράς σε εγκαταστάσεις διαχείρισης των νεκρών ζώων, απαιτείται να φέρουν μέσα ατομικής προστασίας προκειμένου να αποτραπεί η μηχανική μετάδοση ή/και διασπορά της νόσου.

Για να εξασφαλιστούν όλα τα παραπάνω, για την διαχείριση των θετικών εστιών και την πρόληψη μετάδοσης και εξάπλωσης των εξωτικών νοσημάτων, απαιτούνται πολύπλοκες, μακροχρόνιες και ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων οικονομικών υπηρεσιών λόγω σχετικής τους νομοθεσίας.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι λοιπές περιφέρειες, όπως προκύπτει από την

καθημερινή ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, δημιουργώντας έτσι καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της νόσου.

Το άρθρο 5 του ως άνω σχετικού Ν. 5251/2025 αναφέρει τα κάτωθι:

«Για την αποτελεσματική διαχείριση της έκτακτης κρίσης που προκαλεί η επιζωοτία της ευλογιάς τωναιγοπροβάτων, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς καιοποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή που υπάγεται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του, δύνανται να συνάπτουνσυμβάσεις με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με ιδιωτικούς φορείς, ανεξαρτήτως ποσού,σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης εθνικής διάταξης. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου αφορούν την προμήθεια ειδών καιτην παροχή υπηρεσιώνπου είναι απολύτως αναγκαίες για την πρόληψη, διαχείριση και καταπολέμηση της επιζωοτίας και συνάπτονταιμε το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων ειδών και υπηρεσιών. Για τη σύναψη τωνσυμβάσεων αυτών, αναρτάται σχετική πρόσκληση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών, η οποία μπορεί να απευθύνεταισε οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα παρέχει τα αναγκαία είδη ή υπηρεσίες για την εφαρμογή των μέτρωναντιμετώπισης της επιζωοτίας.»

Επειδή οι Περιφέρειες είναι φορείς οι οποίοι δεν ανήκουν ούτε στην αρμοδιότητα, ούτε στηνεποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λόγω του ότι η αντιμετώπιση της επιζωοτίας πρέπει να είναι άμεση και να προβλέπει με συνοπτικές διαδικασίες τις προμήθειες όλωντων απαραίτητων υλικών, την παροχή έργου και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων, καιιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με την εξασφάλιση:

i. των σκαπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου

ii. των συνεργείων εκδοροσφαγέων

iii. της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας

iv. της προμήθειας αναλώσιμων υλικών για τις δειγματοληψίες

v. των απολυμαντικών συνεργείων και της λειτουργίας απολυμαντικών σταθμών

vi. της προμήθειας αναλωσίμων για την λειτουργία του κτηνιατρικού εργαστηρίου Λάρισας(Περιφέρεια Θεσσαλίας),

η ένταξη κατ’ εξαίρεση των Περιφερειών στο άρθρο 5 του Ν. 5251/2025 αποτελεί μείζονος σημασίαςαπόφαση για τις άμεσες ενέργειες των Κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών στην αντιμετώπισητης επιζωοτίας.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εξετάσετε το αίτημα, να ενταχθούν άμεσα και οιΠεριφέρειες της χώρας με διαδικασία κατεπείγοντος στο ανωτέρω άρθρο 5 του Ν. 5251/2025 για τηναπλούστευση όλων των οικονομικής φύσης διαδικασιών που άπτονται στην αντιμετώπιση τωνεξωτικών νοσημάτων των παραγωγικών ζώων”.