Εργαζόμενοι στο πλευρό του ιδιοκτήτη της “Βιολάντα”

Δεκάδες εργαζόμενοι της “Βιολάντα” συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων όπου κρατείται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους προς το πρόσωπό του.

Είναι καλός εργοδότης υποστηρίζουν. Χειροκρότησαν μάλιστα ώστε να τους ακούσει στο υπόγειο όπου κρατείται.

Αύριο ο ιδιοκτήτης της “Βιολάντα” θα οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για την φονική έκρηξη με θύμα τις 5 νεκρές εργαζόμενες.

Κρατείται προσωρινά με την κακουργηματική κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο μετά τα νέα ευρήματα.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από rthess.gr)