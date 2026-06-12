Ευρεία συμμετοχή στην ενημερωτική συνάντηση για τα σχέδια βελτίωσης και τους νέους αγρότες

Με ιδιαίτερη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, γεωτεχνικών, συμβούλων επιχειρήσεων και μελετητών πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας σε συνεργασία με το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Γ.), ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο την πορεία ολοκλήρωσης των προγραμμάτων των Σχεδίων Βελτίωσης και των Νέων Αγροτών.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν διεξοδικά τα προβλήματα στις πληρωμές των δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», των υποψηφίων νέων αγροτών της Παρέμβασης Π3-75.1 του 2024, οι οποίοι παραμένουν χωρίς αποτελέσματα αξιολόγησης καθώς και των συνεχιζόμενων πράξεων στα Σχέδια Βελτίωσης.

Το προεδρείο της σύσκεψης το οποίο συντόνιζε τη συζήτηση αποτελούνταν από τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρη Τσέτσιλα, τον πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας Δημήτρη Ντογκούλη, τον πρόεδρος της ΠΟΣΓ Χρήστο Παναγούλη, τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Δρ. Δημήτρη Σταυρίδη και την Δρ. Κλεισιάρη Μαρία Διευθύντρια Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στη συνάντηση τονίστηκε ότι η καθυστέρηση στην καταβολή των ενισχύσεων δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για τους παραγωγούς και απειλεί την βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίστηκε η ανάγκη η ανάγκη επίσπευσης των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των προγραμμάτων και η έγκαιρη στήριξη των δικαιούχων.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημ. Τσέτσιλας τόνισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην καταγραφή και συστηματική προώθηση των ζητημάτων που τέθηκαν προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την αναζήτηση άμεσων και λειτουργικών λύσεων.