Ημερίδα για τις επιπτώσεις των πλημμυρών του 2023 στα εδάφη

Το Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας και η Περιφέρειας Θεσσαλίας διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Τα εδάφη της Θεσσαλίας 2 χρόνια μετά τις πλημμύρες: Συνέπειες – μέτρα – προοπτικές» την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 10:30 π.μ. ,στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα στη Λάρισα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι επιστημονικές διαπιστώσεις, οι επιπτώσεις των πλημμυρών του 2023 στα εδάφη της Θεσσαλίας, καθώς και οι πολιτικέςκαι οι προοπτικές για την αποκατάσταση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και φορέων, θα αναδειχθούν κρίσιμες πτυχές που αφορούν την υγεία των εδαφών, τις καλλιεργητικές πρακτικές, καθώς και τον ρόλο της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Πρόγραμμα ημερίδας

Συντονισμός: Γιώργος Ρούστας, Δημοσιογράφος

10:30 – 11:00 Προσέλευση – Εγγραφές

11:00 – 11:20 Έναρξη – Χαιρετισμοί

11:20 – 11:40 «Αποτύπωμα Πλημμυρικών Φαινομένων στην Υγεία των Εδαφών: Η Συμβολή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Φυτών στην Κατανόηση των Επιπτώσεων» Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου, Γεωπόνος, Δρ Εδαφολογίας, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών ΕΛΓΟ Δήμητρα

11:40 – 12:00 «Επίδραση της παρατεταμένης παραμονής των υδάτων στη βιολογία και τις φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών στις παρακάρλιες περιοχές» Δρ. Ιωάννης Υψηλάντης, Καθηγητής Εδαφολογίας–Μικροβιολογίας Εδάφους, Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

12:00 – 12:20 «Αροτραίες πλημμυρισμένες εκτάσεις: Διαχείριση και καλλιεργητικές τεχνικές για αποκατάσταση της παραγωγικότητας»

Δρ. Δημήτριος Μπεσλεμές, Εντεταλμένος Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης & Τυποποίησης Βάμβακος, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

12:20 – 12:40 «Η Κοινή Γεωργική Πολιτική στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2028–2034 και οι προτάσεις για τη βιώσιμη γεωργία και την ανθεκτικότητα των αγροτικών περιοχών» Γεώργιος Γκίνης, Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράμματος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG AGRI

12:40 – 13:00 Συζήτηση