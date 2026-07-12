 Η αγορά της Καρδίτσας προετοιμάζεται για το αποκορύφωμα της σεζόν με τις εκπτώσεις και τη «Λευκή Νύχτα»

Η εμπορική κίνηση στην πόλη ετοιμάζεται να «πάρει φωτιά», καθώς οι καλοκαιρινές εκπτώσεις του 2026 ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.

Οι έμποροι της Καρδίτσας αισιοδοξούν ότι η περίοδος αυτή θα αποτελέσει μια σημαντική ανάσα για την αγορά, η οποία έχει δοκιμαστεί αρκετά από τις οικονομικές δυσκολίες του προηγούμενου διαστήματος. Οι φετινές εκπτώσεις σε αρκετά προϊόντα αναμένεται να φτάσουν έως και το 50%, ενώ οι γενικές τιμές αναμένεται να κινούνται γύρω στο 30%.

Το KarditsaLive.Net μίλησε με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας κ. Δημήτρη Τσεκούρα ο οποίος και έδωσε την εικόνα σχετικά με τις φετινές εκπτώσεις ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί μεταξύ άλλων και στη φετινή πολλά υποσχόμενη «Λευκή Νύχτα» στο τέλος του καλοκαιριού αλλά και της εκπτωτικής περιόδου.

Η προετοιμασία των καταστημάτων

Αρχικά επισήμανε ότι αν και οι επίσημες εκπτώσεις ξεκινούν στις 13 του μήνα, πολλά καταστήματα έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζουν τις τιμές τους. Οι έμποροι, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των καταναλωτών για πιο προσιτές επιλογές, εργάζονται πυρετωδώς για να διατηρήσουν και να εξυπηρετήσουν το αγοραστικό κοινό. Η προσπάθεια εντείνεται ακόμη περισσότερο και στο πώς θα προσελκύσουν οι καταστηματάρχες το αγοραστικό κοινό με δράσεις και σωστή διαφήμιση των προϊόντων που είναι σε έκπτωση.

Το κορυφαίο event: Η Λευκή Νύχτα 2026

Κορύφωση της εκπτωτικής περιόδου αναμένεται να αποτελέσει η «Λευκή Νύχτα», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου 2026. Εκείνη την ημέρα, τα καταστήματα θα υποδεχτούν το κοινό με ιδιαίτερα ελκυστικές προσφορές και μια γιορτινή ατμόσφαιρα, με μουσική και κεράσματα να συνοδεύουν τις αγορές.

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι τη φετινή χρονιά η εν λόγω εκδήλωση θα εκτείνεται σε ολόκληρη σχεδόν την οδό Υψηλάντου, σε συνεννόηση με τον Δήμο και την Τροχαία με ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, θα καλύψει μια απόσταση από τις αρχές της οδού μπροστά από την Πέτρινη Τράπεζα μέχρι και την οδό Λ. Σακελλαρίου.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Τσεκούρας έστειλε το δικό του μήνυμα προς όλους τους δημότες και ετεροδημότες τονίζοντας πως οι καταστηματάρχες τους περιμένουν με ανοιχτές πόρτες να στηρίξουν την τοπική οικονομία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων προτιμώντας τους αντί μεγάλων αλυσίδων.

Το μήνυμα του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας

Ο κόσμος, ο οποίος θα έρθει και ως επισκέπτες, αλλά και οι άνθρωποι που ζουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι ετεροδημότες μας δηλαδή, ξέρουμε ότι μας στηρίζουνε πάρα πολύ και αυτό περιμένουμε να κάνουν και τώρα. Αγαπάνε την πόλη τους, αγαπάνε την αγορά και μας το δείχνουν κάθε χρόνο και την περίοδο και των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Εμείς είμαστε εδώ, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, τα προϊόντα είναι επαρκή και νομίζω ότι η ποιότητα των καταστημάτων της πόλης μας αλλά και των προϊόντων τους δεν μπορούν να συγκριθούν με κανένα άλλο κατάστημα μεγάλης αλυσίδας.

Πηγή: karditsalivenet.gr







