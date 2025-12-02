Η ΔΕΗ παρουσίασε τις μελέτες για Μεσοχώρα – μόλις το 20% των κατοίκων θέλει οικισμό, οι υπόλοιποι χρήματα

H ΔΕΗ παρουσίασε χθες στην Αθήνα τις μελέτες και άλλες παραμέτρους για τη λειτουργία του φράγματος και το μέλλον του οικισμού που θα φιλοξενήσει κατοίκους που επιθυμούν να παραμείνουν στα ορεινά.

Παρόντες στην παρουσίαση ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο βουλευτής Σάκης Λιούτας, και ο δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας οι οποίοι συμφώνησαν ότι κάθε απόφαση θα πρέπει να εμπεριέχει και τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.

Από πλευράς Πύλης, που είναι ο Δήμος του έργου, εκτός του δημάρχου και οι κ.κ. Κ. Ούτρας, Σωτ. Χατζής, Β. Αναγνώστους και Παν. Τζαχρήστος.

Η χθεσινή συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΕΗ είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, με βασικό θέμα τις τεχνικές γεωλογικές περιγραφές, αναφορικά με την μετοίκηση του οικισμού, σε ασφαλείς τοποθεσίες, μακράν περιοχών με γεωλογικές αστάθειες, λόγω κατολισθητικών φαινομένων.

Από πλευράς ΔΕΗ, έγινε γνωστό πως στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων, εξονυχιστικές γεωλογικές μελέτες, με τεχνικά μέσα και μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, για την εξεύρεση ασφαλών σημείων για την μεταφορά του οικισμού, για τα οποία δεν θα χωρούν αμφισβητήσεις.

Σημεία τα οποία προτάθηκαν για την μετοίκηση του οικισμού στην εγγύς περιοχή, είναι στη θέση “Αη Λιας” και συνοικισμός “Σπίτια”, αλλά είναι περιοχές που δεν μπορούν να φιλοξενήσουν το σύνολο του οικισμού.

Έτσι προτάθηκαν και άλλες θέσεις όπως στο Αρματωλικό, στα Στουρναραίικα, αλλά και σε Αγ. Βησσαρίωνα και Πύλη, στην περίπτωση που ζητηθούν από τους κατοίκους κατοικίες και όχι χρηματική αποζημίωση.

Τα στατιστικά στοιχεία των πρώτων χρόνων, αναφορικά με τις αποζημιώσεις, δείχνουν το 80% των κατοίκων, να ενδιαφέρεται για χρηματική αποζημίωση, οπότε είναι σοβαρή η πιθανότητα ο τελικός οικισμός που προκύψει από το υπόλοιπο 20%, να μπορεί να φιλοξενηθεί στα σημεία που προτάθηκαν γύρω από την περιοχή της Μεσοχώρας.

Πάντως κι αυτή η σύσκεψη, έδειξε πως υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον απ’ όλες τις πλευρές, Κυβέρνηση, ΔΕΗ, Δήμο Πύλης και Περιφέρεια Θεσσαλίας, το έργο να προχωρήσει, καθώς θεωρείται μείζονος σημασίας για το “πράσινο” ενεργειακό μίγμα της χώρας, αλλά και όλα τα συναφή θετικά επακόλουθα, όπως η αντιμετώπιση της λειψυδρίας (ύδρευση, άρδευση), αλλά και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

