“Η Θεσσαλία μετασχηματίζεται σε μία πιο ανθεκτική Περιφέρεια” – Ο Κουρέτας παρουσίασε τα έργα στον νομό Τρικάλων

Τα κομβικά έργα που υλοποιήθηκαν ή δρομολογούνται και φέρνουν τον Νομό Τρικάλων και γενικότερα τη Θεσσαλία σε τροχιά ανάπτυξης παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας στην εκδήλωση απολογισμού πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το 2025 που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του κτιρίου Παπαστεριάδη στα Τρίκαλα.

Ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας εξήγησε τη φιλοσοφία της κεντρικής πολιτικής του, που επενδύει στη δημιουργία μιας ανθεκτικής Θεσσαλίας η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίζει τις συνεχείς κρίσεις που βιώνουμε και στηρίζεται στην πολιτική και κοινωνική προστασία.

Παρουσίασε σε πίνακες την σημαντική συμβολή του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλίας αλλά και το σχέδιο του για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο φράγμα του Ληθαίου, το οποίο ολοκληρώθηκε έπειτα από πολλά χρόνια.

«Εξακολουθούμε να είμαστε σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίση, εκτελώντας παράλληλα το πρόγραμμά μας» δήλωσε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στα κομβικά έργα του Ν. Τρικάλων που θα μεταμορφώσουν την περιοχή, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Αυτά είναι: Κόμβοι Μετεώρων 2.200.000 € ΠΔΕ (αναμονή χρηματοδότησης), Γηροκομείο Τρικάλων 1.800.000 € ΠΔΕ, Βρεφονηπιακός Σταθμός Φαρκαδόνας 900.000 € ΠΔΕ, Αστυνομικό Μέγαρο Τρικάλων 4.500.000 € ΠΔΕ, Διαχρονικό Μουσείο Τρικάλων 12.100.000 € ΕΣΠΑ (σε στάδιο δημοπράτησης), Κολυμβητήριο Φαρκαδόνας 1.500.000 € ΠΔΕ (αναμονή χρηματοδότησης), Κλειστό Γυμναστήριο Πύλης 3.100.000 € ΠΔΕ, Κολυμβητήριο Πύλης 1.500.000 € ΠΔΕ (αναμονή χρηματοδότησης), Κολυμβητήριο Μετεώρων 1.500.000 € ΠΔΕ (αναμονή χρηματοδότησης), Επισκοπείο Τρικάλων 1.400.000 € ΠΔΕ, Μνημείο 731 75.000 € ΠΔΕ, Κόμβος Αγίων Αποστόλων Τρίκαλα 500.000 € ΠΔΕ, Αναβάθμιση υποδομών αθλητικού κέντρου «Σκαμνιές» δήμου Πύλης 700.000€ ΠΔΕ, Ανέγερση κοινωνικών (προσιτών) κατοικιών σε 7 δήμους της Θεσσαλίας και στο Δήμο Τρικκαίων.

Ο κ. Κουρέτας εστίασε στη στήριξη της δημόσιου συστήματος υγείας και ειδικότερα του Νοσοκομείου Τρικάλων με τον εκσυγχρονισμό του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ 900.000€ και την προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού μέσω ΠΔΕ 203.000€.

Θαν. Κοντογεώργης

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του Υφυπουργού στον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, ο οποίος στάθηκε στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και Περιφέρειας και γενικότερα αυτοδιοίκησης, η οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν δεδομένη. Στο πρόσωπο του Δημήτρη Κουρέτα ευχαρίστησε όλους τους αυτοδιοικητικούς και τους τοπικούς φορείς που δουλεύουν μαζί, για να φέρουν τη Θεσσαλία στην πρώτη γραμμή της παραγωγής και της ανάπτυξης. «Προτάσουμε το εθνικό συμφέρον, δουλεύουμε με ειλικρίνεια απέναντι στην τοξικότητα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι ωφελούμενοι

Ακολούθησε συζήτηση που συντόνιζε η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ κ. Απόστολου Καναβού, με ωφελούμενους από τους τομείς, της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, του Πολιτισμού, της Πολιτικής Προστασίας και της Κοινωνικής Μέριμνας.

Στην εισήγηση τους οι Αντιπεριφερειάρχες τόνισαν πως η Θεσσαλία εισέρχεται σε μια νέα φάση μετάβασης, στην οποία η διαχείριση κρίσεων εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, ενώ δόθηκε έμφαση στο δίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, τους Δήμους και την κοινωνία της ΠΕ Τρικάλων.

Αναλυτικότερα:

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Τρικκαίων κ. Γιώργος Καταβούκας έδωσε το στίγμα της σπουδαιότητας των έργων που υλοποιούνται αυτή την περίοδο με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, “έργα τα οποία αλλάζουν την πόλη των Τρικάλων” όπως είπε χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε 6 έργα και δη: την Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της πλατείας Εθνικής Αντίστασης – Β΄ Φάση – Π/Υ 1.403.765 €, την Περιβαλλοντική και Αισθητική Αναβάθμιση της νότιας εισόδου της πόλης των Τρικάλων – Π/Υ 859.742 €, την Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού Κατά Μήκος της Κοίτης Εντός του Σχεδίου Πόλης – Π/Υ: 1.178.906 €, τις Παρεμβάσεις διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Πράσινο Σημείο) – Π/Υ: 655.000 €, την Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Αγιαμονιώτη Ποταμού κατά μήκος της κοίτης από παραλία Ζάχαρη έως νησάκι του Μύλου Ματσόπουλου και διασύνδεσή του με τον Αστικό Ιστό, με Παρεμβάσεις Βιώσιμης Κινητικότητας – Π/Υ: 7.800.000 € και τέλος την Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Αγιαμονιώτη Ποταμού κατά μήκος της κοίτης από νησάκι του Μύλου Ματσόπουλου έως Αθλητικό Πάρκο Πυργετού – Π/Υ: 2.680.462 €.

Για τις κρίσιμες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν μέσα από συγκεκριμένες αποφάσεις χρηματοδότησης μίλησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μετεώρων κ. Νίκος Τσούκας. Έμφαση έδωσε στην αποκατάσταση αγροτικών και δασικών δρόμων που επλήγησαν από την κακοκαιρία της 20ης και 21ης Νοεμβρίου 2025, στη χρηματοδότηση των εργασιών αποχιονισμού του Δήμου Μετεώρων, μετά την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της έντονης χιονόπτωσης της 12ης Ιανουαρίου 2025 και τέλος στην προμήθεια 6 οχημάτων Πολιτικής Προστασίας, Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μία ακόμη σημαντική πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας η οποία έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Πολιτισμού του Δήμου Φαρκαδόνας κ. Χρήστος Καραμάνος αρχικά μίλησε για τον πολύπαθο Δήμο του, ο οποίος υπέστη πολύ σοβαρές καταστροφές από τον Daniel και χαιρέτησε θερμά την προτεραιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Αναφέρθηκε στην άψογη συνεργασία με το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και σχολίασε ότι έγιναν άμεσα εργασίες αποκατάστασης στα αναχώματα, καθαρισμού καναλιών, γεφυριών και του Ενιπέα σε όλο το μήκος του. “Πλέον μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς” είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που ήταν η δεύτερη μεγάλη καταστροφή της περιοχής και σχολίασε πόσο σημαντική ήταν η συμβολή της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων σε μια περιοχή που δεν έμεινε καθόλου ζωικό κεφάλαιο. Τέλος, με την ιδιότητα του ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα 39 της Περιφέρειας Θεσσαλίας που για πρώτη φορά χρηματοδοτεί τους Δήμους για να υλοποιήσουν το δικό τους καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Για την αναγκαιότητα της συνεχούς χρηματοδότησης της έρευνας στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας μίλησε ο Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. κ. Αθανάσιος Τζιαμούρτας εξηγώντας αναλυτικά ποιους ρόλους παίζει η χρηματοδότηση, ενώ εξήγησε πως μπορεί η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίου και επιχειρήσεων να ενισχύσει την καινοτομία, δίνοντας κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τέλος, με την ιδιότητα του ως Καθηγητής ΤΕΦΦΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατέθεσε την άποψη του για το πως το Τμήμα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας, ιδιαίτερα στους τομείς της άσκησης, της υγείας και διατροφής

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων κα Κρυσταλία Μαντζάνα αναφέρθηκε στα έργα της ΕΦΑ Τρικάλων που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ξεκινώντας από το Διαχρονικό Μουσείο Τρικάλων – Π/Υ: 12.121.500€. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα έργα προστασίας και ανάδειξης των διαχρονικών αρχαιοτήτων της ΠΕ Τρικάλων, του αρχαιολογικού χώρο της Αρχαίας Πελίννας και του ελληνιστικού Τύμβου Πετρόπουλο. Περιέγραψε τις παρεμβάσεις για δημιουργία μόνιμης έκθεσης στο Συγκρότημα Οσμάν Σαχ Τρικάλων, καθώς και στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Ι.Μ. Παναγίας Γαλακτοτροφούσας.

Στο Γεωπάρκο Μετέωρα – Πύλη, το οποίο εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ), με συνολικό προϋπολογισμό 12.000.000 ευρώ και αναγνωρίστηκε επίσημα από την UNESCO τον Μάρτιο του 2024 εστίασε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Πύλης κ. Κωνσταντίνος Πλαστήρας. “Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που δίνει μια νέα αναπτυξιακή ταυτότητα στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Πύλης και Μετεώρων, με βασικό στοιχείο το μοναδικό γεωλογικό της υπόβαθρο” είπε χαρακτηριστικά. Ευχαρίστησε την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα έργα που βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης όπως το κλειστό γυμναστήριο, το κλειστό κολυμβητήριο, το Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές».

Τη συζήτηση των ωφελουμένων έκλεισε ο αγρότης κ. Παύλος Σπυρόπουλος, ο οποίος χαιρέτησε την στρατηγική της Περιφερειακής Αρχής Κουρέτα με τα σχέδια της ορεινής υδρονομίας, τα φράγματα και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. “Είναι παράλογο να ζούμε σε αυτή την τόσο παραγωγική περιοχή και το χειμώνα να πνιγόμαστε και το καλοκαίρι να στερεύουμε από νερό και να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε”. Έθιξε το θέμα της ευλογιάς και τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας, την ποιότητα του βαμβακιού και τις πρωτοβουλίες Κουρέτα για τη στήριξη του προιόντος. Τον ευχαρίστησε δε, από καρδιάς “γιατί κατανοεί τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, που στάθηκε στο πλευρό μας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων όχι μόνο ηθικά, αλλά και ουσιαστικά, δημοσιοποιώντας τα προβλήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου”.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων οι Μητροπολίτες Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης Χρυσόστομος, Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος, οι βουλευτές Κατ. Παπακώστα, Αθαν. Λιούτας, οι δήμαρχοι Τρικκαίων Ν. Σακκάς, Πύλης Κώστας Μαράβας, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, και πολλοί εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, παραγωγικών κοινωνικών κι άλλων τοπικών φορέων.