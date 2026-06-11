Η Θεσσαλία συστήνεται στη Σικελία – Στο επίκεντρο της Κατάνιας γεύσεις, πολιτισμός και τουρισμός

Με έντονο θεσσαλικό χρώμα και σημαντική ανταπόκριση από επαγγελματίες του τουρισμού, εκπροσώπους φορέων και το κοινό της Σικελίας, ξεκίνησαν στην Κατάνια οι δράσεις προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στους τομείς του τουρισμού, της γαστρονομίας και του πολιτισμού. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας της Περιφέρειας για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Θεσσαλίας και τη δημιουργία νέων συνεργασιών με αγορές της Μεσογείου.

Στην πολυσύχναστη Piazza Mazzini, στο ιστορικό κέντρο της Κατάνια, έχει στηθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο food truck, το οποίο προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης αυθεντικές θεσσαλικές γεύσεις, τις οποίες επιμελούνται δύο σεφ που συμμετέχουν στη δράση. Την ίδια στιγμή, πέντε μεγάλες οθόνες προβάλλουν εικόνες από τα φυσικά τοπία, τα μνημεία και τους τουριστικούς προορισμούς της Θεσσαλίας, μεταφέροντας στους περαστικούς ένα ολοκληρωμένο «ταξίδι» στην ελληνική περιφέρεια.

Η πρωτοβουλία «Taste and Visit Thessaly» κερδίζει το ενδιαφέρον τόσο των Σικελών όσο και των χιλιάδων τουριστών που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην περιοχή. Οι επισκέπτες δοκιμάζουν προϊόντα-σήμα κατατεθέν της θεσσαλικής γης, όπως φέτα, μανούρι, γιαούρτι, κρασί και τσίπουρο, ενώ παράλληλα ενημερώνονται για τις δυνατότητες που προσφέρει η Θεσσαλία ως ταξιδιωτικός προορισμός μέσα από ειδικό ενημερωτικό υλικό.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα εξωστρέφειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα διαρκέσει τρεις ημέρες, μετατρέποντας το κέντρο της Κατάνιας σε σημείο συνάντησης της θεσσαλικής γαστρονομίας και τουριστικής ταυτότητας.Η παρουσία της Θεσσαλίας στην Κατάνια αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια διεθνούς δικτύωσης της Περιφέρειας και ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητάς της σε αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον θεματικό και ποιοτικό τουρισμό. Η Σικελία και η Θεσσαλία μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, όπως η ισχυρή αγροδιατροφική παράδοση, ο πολιτιστικός πλούτος, η ιστορία και η μεσογειακή φιλοξενία, στοιχεία που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών.

Σημαντική είναι και η συμβολή του Δήμου Κατάνια, ο οποίος παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στην ελληνική πρωτοβουλία, ενισχύοντας τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο περιοχές, σε μια πόλη που διατηρεί διαχρονικά ιδιαίτερους δεσμούς και εκτίμηση προς τον ελληνικό πολιτισμό. Την ευθύνη της οργάνωσης της προωθητικής ενέργειας έχει το τμήμα προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας.