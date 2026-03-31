Η Λάρισα φιλοξενεί το Final 4 Κυπέλλου Ελλάδας Πόλο Γυναικών

Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων συνδιοργανώνουν στη Λάρισα το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας Πόλο Γυναικών, μία κορυφαία διοργάνωση του ελληνικού υγρού στίβου.

Το διήμερο 3-4 Απριλίου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας το Stoiximan Final -4 του Κυπέλλου Ελλάδας, μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού με κορυφαίες ομάδες και θέαμα υψηλού επιπέδου.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Άλιμος ΝΑΣ BETSSON, ΝΟ Βουλιαγμένης, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Domus Ergo.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Παρασκευή 3 Απριλίου

18:00: Α’ Ημιτελικός: Άλιμος ΝΑΣ BETSSON – ΝΟ Βουλιαγμένης

20:00: Β’ Ημιτελικός: ΠΑΟΚ Domus Ergo – Ολυμπιακός

Σάββατο 4 Απριλίου

14:30: Τελικός

Τους αγώνες θα καλύψει με απευθείας μεταδόσεις η ΕΡΤ.

Η διάθεση των προσκλήσεων

Η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης αναδεικνύει τη δυναμική της Λάρισας και της Θεσσαλίας στον χώρο του αθλητισμού και ενισχύει την εξωστρέφεια της περιοχής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων του πόλο και γενικότερα του αθλητισμού από όλη τη χώρα.

Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας θα αγωνιστούν για την κατάκτηση του Κυπέλλου, προσφέροντας υψηλού επιπέδου θέαμα και αναδεικνύοντας το γυναικείο πόλο, το οποίο τα τελευταία χρόνια σημειώνει σημαντικές επιτυχίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση των αγώνων, έχει προβλεφθεί συγκεκριμένος αριθμός προσκλήσεων για το κοινό, οι οποίες θα διατεθούν μέσω των συνδιοργανωτών φορέων.

Συνολικά θα διανεμηθούν 600 προσκλήσεις, οι οποίες κατανέμονται ισομερώς μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Οι προσκλήσεις θα είναι ονομαστικές, με αναγραφή ονοματεπώνυμου και αριθμού ταυτότητας, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης, συμβάλλοντας στην εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Η διάθεση των προσκλήσεων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Περιφέρεια Θεσσαλίας:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού

(Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, ισόγειο)

Τετάρτη & Πέμπτη, ώρες 09:00 – 14:00

Δήμος Λαρισαίων:

Τμήμα Αθλητισμού – Διεύθυνση Πολιτισμού & Αθλητισμού

Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας

(Ρούσβελτ 57, 1ος όροφος)

Τετάρτη & Πέμπτη, ώρες 9:00 – 14:00

Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ):

Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας

(Δημαρά Κωνσταντίνου 2, Νέα Πολιτεία Λάρισας)

Τετάρτη & Πέμπτη, ώρες 15:00 – 21:00

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ενισχύοντας τη θέση της περιοχής ως σημείο αναφοράς για σημαντικά αθλητικά γεγονότα.