Η Παπακώστα ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές – Ζητάει την άρση της βουλευτικής της ασυλίας

Aβάσιμα χαρακτηρίζει τα όσα της αποδίδονται η Τρικαλινή βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, το όνομα της οποίας εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις νέες δικογραφίες για τις παράνομες επιδοτήσεις που έχει αποστείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οπως είπε σε ανάρτησή της αργά το βράδυ της Μ. Δευτέρας, το σκέλος της υπόθεσης που την αφορά σχετίζεται με με «έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου».

Η ίδια επισημαίνει ότι προσπάθησε να τον βοηθήσει γιατί την έπεισε ότι διέτρεχε «κίνδυνο επιβίωσης», ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν του χορήγησε ποτέ την επιδότηση.

Δηλώνοντας την εμπιστοσύνη της στη Δικαιοσύνη, η Κατερίνα Παπακώστα σημείωσε ότι ζητά άρση της ασυλίας της και διαμηνύει ότι για λόγους πολιτικής ευθιξίας, δεν πρόκειται να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, εφόσον εξακολκουθεί να υπάρχει σε βάρος της «σκιά ποινικής απαξίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Παπακώστα είναι η τελευταία εκ των εμπλεκομένων «γαλάζιων» βουλευτών που δεν είχε τοποθετηθεί για την υπόθεση. Μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση το πρωί κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε πει πως καλό είναι όλοι το συντομότερο να τοποθετηθούν και ότι δεν γνωρίζει αν είναι ή όχι αθώα. «Οταν την έχουμε (την εικόνα) θα τοποθετηθούμε, γιατί ποινικά θα τοποθετηθεί η Δικαιοσύνη», σημείωσε.

Ολη η δήλωση της Κατερίνας Παπακώστα



Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται.

Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!!

Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΕΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ.

Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕ.

Εχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελεις της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους.

Ζητώ την ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΜΟΥ.

Αμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται, είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξη μας, στην οικογένεια μου.

Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί.

Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας.

